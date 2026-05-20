Antara
Kamis, 21 Mei 2026 | 01.27 WIB

Sudah Siapkan Rute Konvoi Juara! Persib Bakal Lewati Kawasan Bersejarah Bandung Jika Juara Super League

Tim Persib Bandung membawa trofi BRI Liga 1 2024/2025 saat pawai di Jalan Wastukencana, Bandung, Jawa Barat, Minggu (25/5/2025). Tim Persib Bandung melakukan pawai dari Balai Kota Bandung ke Gedung Sate yang diikuti ribuan warga untuk merayakan keberhasilan tim berjuluk Maung Bandung itu menjuarai Liga 1. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/tom.

JawaPos.com - Manajemen Persib Bandung menyiapkan rute konvoi juara yang akan melintasi sejumlah kawasan bersejarah di Kota Bandung apabila berhasil memastikan gelar Super League 2025/2026 pada Minggu (24/5), dikutip dari ANTARA.

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan konvoi direncanakan dimulai dari kawasan Gedung Sate dan berakhir di Pendopo Kota Bandung.

“Kalau sebelumnya kan dari dari Balai Kota ke Gedung Sate, nah kalau nanti dari Gedung Sate ke Pendopo. Jadi tujuannya adalah kita mau mengenalkan tiga titik bersejarah Kota Bandung,” kata Adhitia dalam keterangan yang diterima di Bandung, Rabu.

Menurut dia, rute tersebut dipilih untuk memperkenalkan sejumlah titik bersejarah di Kota Bandung kepada masyarakat.

Adhitia menyebut tiga lokasi utama yang akan dilintasi yakni patung legenda Persib Bandung Ajat Sudrajat di Jalan Lembong, titik nol kilometer Asia Afrika, serta kawasan Gedung Merdeka.

“Nanti insyaallah ada prosesi angkat pialanya itu di JPO di Gedung Merdeka,” ujarnya.

Ia mengatakan pemilihan jalur Asia Afrika juga menjadi simbol harapan agar Persib mampu berprestasi lebih jauh di level Asia pada musim mendatang.

Adapun rute konvoi dimulai dari area parkir barat Gedung Sate, kemudian melintasi Jalan Banda, Jalan Riau, Jalan Merdeka, Jalan Perintis Kemerdekaan, kawasan Viaduk, Jalan Lembong, hingga Jalan Veteran dan Asia Afrika.

Adhitia menyebut setelah prosesi pengangkatan trofi di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Gedung Merdeka, para pemain dijadwalkan berjalan kaki menuju Pendopo Kota Bandung sebagai titik akhir konvoi.

