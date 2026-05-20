Sudah Siapkan Rute Konvoi Juara! Persib Bakal Lewati Kawasan Bersejarah Bandung Jika Juara Super League

Tim Persib Bandung membawa trofi BRI Liga 1 2024/2025 saat pawai di Jalan Wastukencana, Bandung, Jawa Barat, Minggu (25/5/2025). Tim Persib Bandung melakukan pawai dari Balai Kota Bandung ke Gedung Sate yang diikuti ribuan warga untuk merayakan keberhasilan tim berjuluk Maung Bandung itu menjuarai Liga 1. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/tom.
JawaPos.com - Manajemen Persib Bandung menyiapkan rute konvoi juara yang akan melintasi sejumlah kawasan bersejarah di Kota Bandung apabila berhasil memastikan gelar Super League 2025/2026 pada Minggu (24/5), dikutip dari ANTARA.
Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan konvoi direncanakan dimulai dari kawasan Gedung Sate dan berakhir di Pendopo Kota Bandung.
“Kalau sebelumnya kan dari dari Balai Kota ke Gedung Sate, nah kalau nanti dari Gedung Sate ke Pendopo. Jadi tujuannya adalah kita mau mengenalkan tiga titik bersejarah Kota Bandung,” kata Adhitia dalam keterangan yang diterima di Bandung, Rabu.
Menurut dia, rute tersebut dipilih untuk memperkenalkan sejumlah titik bersejarah di Kota Bandung kepada masyarakat.
Adhitia menyebut tiga lokasi utama yang akan dilintasi yakni patung legenda Persib Bandung Ajat Sudrajat di Jalan Lembong, titik nol kilometer Asia Afrika, serta kawasan Gedung Merdeka.
“Nanti insyaallah ada prosesi angkat pialanya itu di JPO di Gedung Merdeka,” ujarnya.
Ia mengatakan pemilihan jalur Asia Afrika juga menjadi simbol harapan agar Persib mampu berprestasi lebih jauh di level Asia pada musim mendatang.
Baca Juga:I.League Rilis Daftar Nominasi Penghargaaan Super League 2025/2026: Persib Bandung dan Borneo FC Mendominasi
Adapun rute konvoi dimulai dari area parkir barat Gedung Sate, kemudian melintasi Jalan Banda, Jalan Riau, Jalan Merdeka, Jalan Perintis Kemerdekaan, kawasan Viaduk, Jalan Lembong, hingga Jalan Veteran dan Asia Afrika.
Adhitia menyebut setelah prosesi pengangkatan trofi di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Gedung Merdeka, para pemain dijadwalkan berjalan kaki menuju Pendopo Kota Bandung sebagai titik akhir konvoi.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK