Sudah Siapkan Rute Konvoi Juara! Persib Bakal Lewati Kawasan Bersejarah Bandung Jika Juara Super League

JawaPos.com - Manajemen Persib Bandung menyiapkan rute konvoi juara yang akan melintasi sejumlah kawasan bersejarah di Kota Bandung apabila berhasil memastikan gelar Super League 2025/2026 pada Minggu (24/5), dikutip dari ANTARA.

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan konvoi direncanakan dimulai dari kawasan Gedung Sate dan berakhir di Pendopo Kota Bandung.

“Kalau sebelumnya kan dari dari Balai Kota ke Gedung Sate, nah kalau nanti dari Gedung Sate ke Pendopo. Jadi tujuannya adalah kita mau mengenalkan tiga titik bersejarah Kota Bandung,” kata Adhitia dalam keterangan yang diterima di Bandung, Rabu.

Menurut dia, rute tersebut dipilih untuk memperkenalkan sejumlah titik bersejarah di Kota Bandung kepada masyarakat.

Adhitia menyebut tiga lokasi utama yang akan dilintasi yakni patung legenda Persib Bandung Ajat Sudrajat di Jalan Lembong, titik nol kilometer Asia Afrika, serta kawasan Gedung Merdeka.

“Nanti insyaallah ada prosesi angkat pialanya itu di JPO di Gedung Merdeka,” ujarnya.

Ia mengatakan pemilihan jalur Asia Afrika juga menjadi simbol harapan agar Persib mampu berprestasi lebih jauh di level Asia pada musim mendatang.

Adapun rute konvoi dimulai dari area parkir barat Gedung Sate, kemudian melintasi Jalan Banda, Jalan Riau, Jalan Merdeka, Jalan Perintis Kemerdekaan, kawasan Viaduk, Jalan Lembong, hingga Jalan Veteran dan Asia Afrika.