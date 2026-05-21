Jelang Laga Penentuan vs Persijap, Igor Tolic Fokus Benahi Permainan dan Set Piece Persib Bandung

JawaPos.com - Persib Bandung memilih tetap tenang menjelang laga terakhir Super League 2025/26 menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5). Meski berada di ambang gelar juara, tim pelatih meminta seluruh pemain menjaga fokus penuh hingga pertandingan berakhir.

Asisten pelatih Persib Bandung Igor Tolic menegaskan, tim belum memikirkan perayaan juara. Menurut dia, peluang menjadi kampiun masih harus ditentukan lewat hasil pertandingan terakhir musim ini.

Saat ini Persib Bandung berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 78 poin, unggul dua angka atas Borneo FC Samarinda di posisi kedua. Situasi tersebut membuat Maung Bandung hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan gelar juara Super League 2025/26.

Meski begitu, Igor menilai posisi tersebut belum menjamin apapun sebelum laga kontra Persijap selesai dimainkan. Karena itu, seluruh staf pelatih memilih mengarahkan perhatian penuh pada persiapan tim daripada membahas pesta juara.

Dalam sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Selasa (19/5), Persib Bandung memulai program dengan latihan pemulihan kondisi pemain. Setelah itu, tim melanjutkan menu latihan yang lebih spesifik, mulai dari organisasi pertahanan, skema bola mati, hingga penyelesaian serangan.

Igor mengatakan seluruh program latihan disusun agar pemain tetap berada dalam kondisi terbaik saat menghadapi pertandingan penentuan. Dia juga memastikan tim tetap menjalani persiapan secara normal tanpa tekanan berlebihan.

Persib Bandung memang tengah memburu catatan bersejarah musim ini. Jika berhasil mengamankan gelar, klub asal Bandung tersebut akan menjadi tim pertama yang mampu meraih juara liga Indonesia sebanyak tiga musim secara beruntun.

Di sisi lain, pertandingan melawan Persijap diprediksi tidak akan berjalan mudah. Tim tamu dipastikan ingin menutup musim dengan hasil positif, sementara Persib Bandung membawa beban besar untuk mengamankan trofi di hadapan pendukung sendiri.