Jelang Laga Penentuan vs Persijap, Igor Tolic Fokus Benahi Permainan dan Set Piece Persib Bandung

Asisten pelatih Persib Igor Tolic. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung memilih tetap tenang menjelang laga terakhir Super League 2025/26 menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5). Meski berada di ambang gelar juara, tim pelatih meminta seluruh pemain menjaga fokus penuh hingga pertandingan berakhir.
Asisten pelatih Persib Bandung Igor Tolic menegaskan, tim belum memikirkan perayaan juara. Menurut dia, peluang menjadi kampiun masih harus ditentukan lewat hasil pertandingan terakhir musim ini.
Saat ini Persib Bandung berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 78 poin, unggul dua angka atas Borneo FC Samarinda di posisi kedua. Situasi tersebut membuat Maung Bandung hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan gelar juara Super League 2025/26.
Baca Juga:900 Perenang dari 27 Negara Ramaikan Oceanman Bali 2026, Pantai Kedonganan Jadi Panggung Dunia
Meski begitu, Igor menilai posisi tersebut belum menjamin apapun sebelum laga kontra Persijap selesai dimainkan. Karena itu, seluruh staf pelatih memilih mengarahkan perhatian penuh pada persiapan tim daripada membahas pesta juara.
Dalam sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Selasa (19/5), Persib Bandung memulai program dengan latihan pemulihan kondisi pemain. Setelah itu, tim melanjutkan menu latihan yang lebih spesifik, mulai dari organisasi pertahanan, skema bola mati, hingga penyelesaian serangan.
Igor mengatakan seluruh program latihan disusun agar pemain tetap berada dalam kondisi terbaik saat menghadapi pertandingan penentuan. Dia juga memastikan tim tetap menjalani persiapan secara normal tanpa tekanan berlebihan.
Baca Juga:I.League Rilis Daftar Nominasi Penghargaaan Super League 2025/2026: Persib Bandung dan Borneo FC Mendominasi
Persib Bandung memang tengah memburu catatan bersejarah musim ini. Jika berhasil mengamankan gelar, klub asal Bandung tersebut akan menjadi tim pertama yang mampu meraih juara liga Indonesia sebanyak tiga musim secara beruntun.
Di sisi lain, pertandingan melawan Persijap diprediksi tidak akan berjalan mudah. Tim tamu dipastikan ingin menutup musim dengan hasil positif, sementara Persib Bandung membawa beban besar untuk mengamankan trofi di hadapan pendukung sendiri.
Sambil menunggu kembalinya pelatih kepala Bojan Hodak, Igor Tolic untuk sementara memimpin persiapan tim. Fokus utamanya sederhana, memastikan Persib Bandung tampil disiplin dan mampu memainkan strategi sesuai rencana.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah