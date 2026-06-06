Akhir Pekan Ini Kawasan GBK Diprediksi Macet, Polda Metro Jaya Imbau Masyarakat Gunakan Angkutan Umum dan Rute Alternatif

Kawasan atau komplek GBK. (Istimewa)
JawaPos.com - Sejumlah kegiatan berlangsung di Kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat (Jakpus), akhir pekan ini. Termasuk diantaranya beberapa konser pada Sabtu (6/6) dan Minggu (7/6). Untuk mengantisipasi kepadatan, masyarakat diimbau menggunakan angkutan umum dan rute alternatif.
Melalui akun media sosial resmi TMC Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa beberapa kegiatan berskala besar berlangsung secara bersamaan di Kawasan GBK. Misalnya Konser EXO Planet #6 yang dijadwalkan hari ini dan besok. Kemudian Konser Raisa Love and Let Go yang juga terjadwal pada Sabtu-Minggu.
Selain itu, ada Konser JKT48 pada 7 Juni 2026. Kegiatan PUBG Mobile Global Grand Finals pada 6-7 Juni, Indonesia Open 2026 yang juga masih berlangsung hari ini dan besok, 10 Year for Reality Club hari ini dan Indofest 2026 yang juga berlangsung sejak 4-7 Juni.
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”Mengingat tingginya antusiasme masyarakat yang akan datang, dan kapasitas kantong parkir yang ada. Diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas yang signifikan di sekitar lokasi,” tulis TMC Polda Metro Jaya.
Untuk menghindari penumpukan kendaraan dan kemacetan panjang di sekitar Kawasan GBK, polisi mengimbau masyarakat beralih menggunakan transportasi umum saat melintas dan menuju kawasan tersebut. Bagi yang tetap berangkat menggunakan kendaraan pribadi, diminta menggunakan rute alternatif.
”Menggunakan rute alternatif bagi pengguna jalan yang hanya berencana melintas di sekitar kawasan Senayan,” imbuhnya.
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Kepada masyarakat, polisi juga mengingatkan untuk mengikuti arahan petugas di lapangan, selalu memperhatikan rambu lalu lintas dan petunjuk jalan. Polisi juga mengimbau agar pengguna jalan selalu waspada serta mengutamakan keselamatan berkendara.
Beberapa ruas jalan yang diprediksi padat terdiri atas Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pintu Satu Senayan, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, serta Jalan Gatot Subroto. Ruas jalan tersebut mengelilingi Kawasan GBK. Agar tidak terjebak kepadatan, masyarakat dan pengguna jalan diimbau menghindari ruas jalan itu.
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