Ada Timnas Indonesia vs Mozambik di GBK, Polisi Ingatkan Warga Soal Potensi Kemacetan

JawaPos.com - Kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dijaga ketat menjelang laga sengit Timnas Indonesia vs Mozambik. Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan ribuan personel gabungan demi menjamin kenyamanan penonton. Langkah antisipasi ini diambil mengingat antusiasme masyarakat yang luar biasa tinggi untuk mendukung langsung skuad Garuda di Senayan.

Untuk mengamankan jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 di GBK, aparat keamanan telah memetakan sejumlah titik krusial. Pengamanan berlapis akan diterapkan mulai dari luar area stadion hingga ring satu tempat jalannya laga.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P Hutagalung menyatakan, ribuan personel tersebut akan bertugas menjaga ketertiban di area sekitar stadion. Langkah ini diambil agar arus penonton dapat mengalir dengan lancar tanpa ada penumpukan yang berarti.

"Sebanyak 1.200 personel gabungan melayani dan mengamankan pertandingan sepak bola antara Timnas Indonesia VS Mozambik di GBK. Yang akan dimulai Kick Off pada pkl. 20.00 WIB," ujar Reynold, Selasa (9/6).

Personel pengamanan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemprov DKI Jakarta, serta pihak terkait lainnya. Mereka akan ditempatkan di beberapa titik di area GBK, mulai dari pintu masuk, lokasi pertandingan, hingga sekeliling kawasan Senayan.

Pihak kepolisian juga mengeluarkan aturan tegas terkait barang bawaan para suporter. Pemeriksaan ketat akan dilakukan di setiap pintu masuk stadion guna mencegah masuknya benda-benda berbahaya yang dapat mengganggu jalannya laga.

Reynold juga mengimbau para suporter untuk tidak membawa barang-barang terlarang seperti petasan, flare, senjata tajam, atau minuman beralkohol ke dalam stadion. Aturan ini bersifat mutlak demi keselamatan bersama di dalam tribune.

"Kami akan menjaga keamanan dan melayani para suporter yang menonton di GBK, agar semua pihak dapat menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi pertandingan," tegasnya.