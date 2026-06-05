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Antara
Jumat, 5 Juni 2026 | 13.01 WIB

Dishub Minta Warga Pakai Transportasi Umum ke GBK saat Konser EXO

EXO (Instagram @weareone.exo) - Image

EXO (Instagram @weareone.exo)

JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat lebih mengutamakan penggunaan transportasi umum menuju lokasi kegiatan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta termasuk akhir pekan ini yang menjadi jadwal konser grup idola K-pop EXO.

"Penggunaan transportasi umum merupakan pilihan yang paling efektif untuk menghindari kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam keterangan di Jakarta, Jumat (5/6).

Menurut dia, kawasan GBK terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik, antara lain layanan Transjakarta melalui koridor dan rute dengan titik pemberhentian Halte Senayan Bank Jakarta, salah satunya rute 1 Kota-Blok M dengan jam operasional pada Sabtu pukul 00.00-23.59 WIB dan Minggu pukul 07.00-23.59 WIB.

Kemudian, rute 1F Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

Ada juga rute 1W Blok M-Ancol dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB; dan rute 3F Kalideres-Senayan Bank Jakarta dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

Rute lainnya, yakni 6M Stasiun Manggarai-Blok M dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB; 6V Ragunan-Senayan Bank Jakarta dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

Selanjutnya, rute 9C Pinang Ranti-Bundaran Senayan dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB dan 10H Tanjung Priok-Bundaran Senayan dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

Selain itu, layanan Transjakarta melalui koridor dan rute dengan titik pemberhentian Halte Gelora Bung Karno 2, yaitu 1N Tanah Abang-Blok M dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

Kemudian, 1P Senen-Blok M dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB dan 6D Stasiun Tebet-Bundaran Senayan dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

Selain itu, terdapat MRT Jakarta dengan titik pemberhentian Stasiun Istora Mandiri yang beroperasi pada pukul 05.00-24.00 WIB.

Editor: Bintang Pradewo
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