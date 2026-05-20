Baru Setengah Musim di Persik, Marcos Reina Akui Banyak Belajar soal Sepak Bola Indonesia

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina. (Istimewa)
JawaPos.com - Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, mulai memahami atmosfer sepak bola Indonesia setelah menjalani setengah musim di BRI Super League 2025/26.
Meski baru datang pada pertengahan kompetisi, pelatih asal Spanyol itu mengaku mendapatkan banyak pengalaman baru selama menangani Macan Putih.
Marcos Reina resmi ditunjuk sebagai pelatih Persik pada 4 Desember 2025. Ia datang menggantikan Ong Kim Swee yang kembali ke Malaysia untuk fokus dalam pengembangan sepak bola usia muda di negaranya.
Laga tandang melawan Persebaya Surabaya pada 23 Mei nanti menjadi pertandingan ke-21 Marcos Reina bersama Persik di kompetisi musim ini. Dari 20 laga sebelumnya, pelatih berusia 41 tahun tersebut membukukan tujuh kemenangan, tiga hasil imbang, dan 10 kekalahan.
Meski catatan hasilnya belum sepenuhnya konsisten, kehadiran Marcos Reina membawa perubahan dalam gaya bermain Persik. Sentuhan sepak bola Spanyol mulai terlihat dalam permainan Hamra Hehanussa dan kawan-kawan.
Persik tampil lebih berani memainkan bola dari bawah serta mengandalkan permainan cepat dalam membangun serangan.
Marcos Reina mengaku proses adaptasi menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya sebagai pelatih asing yang baru pertama kali bekerja di Indonesia. Namun, ia menikmati setiap proses tersebut dan merasa mendapat banyak pelajaran penting.
“Saya belajar banyak selama di sini. Sebagai orang baru, saya harus beradaptasi dengan lingkungan. Saya belajar kultur, karakter pemain lokal, dan skill mereka,” ujar Marcos Reina.
Menurut mantan pelatih Ranger’s FC di Liga Andorra tersebut, Indonesia memiliki banyak pemain lokal berkualitas. Ia juga melihat perkembangan kompetisi berjalan ke arah yang lebih baik dari musim ke musim.
