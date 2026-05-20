Persib Tinggal Selangkah Juara BRI Super League 2025/26, Igor Tolic Minta Tim Tetap Fokus

Asisten pelatih Persib, Igor Tolic. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung berada di posisi paling menguntungkan dalam perebutan gelar BRI Super League 2025/26 setelah meraih kemenangan penting atas PSM Makassar.
Hasil tersebut membuat Maung Bandung kini memimpin klasemen sementara dengan keunggulan dua poin atas Borneo FC Samarinda.
Situasi semakin berpihak kepada Persib setelah Borneo FC gagal meraih kemenangan saat menghadapi Persijap Jepara.
Tambahan satu poin saja pada laga terakhir sudah cukup untuk memastikan trofi musim ini jatuh ke tangan tim asuhan Bojan Hodak.
Meski peluang juara terbuka lebar, asisten pelatih Persib, Igor Tolic, memilih tetap tenang. Ia menegaskan timnya belum memikirkan perayaan dan hanya fokus menatap pertandingan terakhir melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5).
Tolic mengatakan pekan persiapan berjalan normal seperti biasa. Tim pelatih memanfaatkan waktu latihan untuk memulihkan kondisi pemain sekaligus mematangkan strategi menyerang dan bertahan.
“Kami menjalani pekan yang normal. Pertandingan sebelumnya sudah kami lupakan. Kami punya tiga sesi latihan untuk pemulihan, latihan menyerang, bertahan, dan bola mati. Kami siap menghadapi laga terakhir,” ujar Tolic.
Menurutnya, Persib belum bisa merasa aman karena persaingan gelar masih terbuka hingga peluit akhir laga pekan terakhir dibunyikan. Jika Persib gagal menang dan di sisi lain Borneo FC sukses mengalahkan Malut United, posisi puncak klasemen masih bisa berubah.
Karena itu, Tolic meminta seluruh pemain tampil maksimal dan tidak kehilangan fokus meski atmosfer juara mulai terasa di Bandung.
“Kami akan bermain 100 persen karena semuanya belum selesai. Masih ada 90 menit pertandingan dan belum ada perayaan apa pun. Fokus kami hanya bagaimana tampil baik di laga nanti,” katanya.
