Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 21 Mei 2026 | 03.36 WIB

Persib Tinggal Selangkah Juara BRI Super League 2025/26, Igor Tolic Minta Tim Tetap Fokus

Asisten pelatih Persib, Igor Tolic. (Istimewa) - Image

Asisten pelatih Persib, Igor Tolic. (Istimewa)

JawaPos.com - Persib Bandung berada di posisi paling menguntungkan dalam perebutan gelar BRI Super League 2025/26 setelah meraih kemenangan penting atas PSM Makassar. 

Hasil tersebut membuat Maung Bandung kini memimpin klasemen sementara dengan keunggulan dua poin atas Borneo FC Samarinda.

Situasi semakin berpihak kepada Persib setelah Borneo FC gagal meraih kemenangan saat menghadapi Persijap Jepara. 

Tambahan satu poin saja pada laga terakhir sudah cukup untuk memastikan trofi musim ini jatuh ke tangan tim asuhan Bojan Hodak.

Meski peluang juara terbuka lebar, asisten pelatih Persib, Igor Tolic, memilih tetap tenang. Ia menegaskan timnya belum memikirkan perayaan dan hanya fokus menatap pertandingan terakhir melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5).

Tolic mengatakan pekan persiapan berjalan normal seperti biasa. Tim pelatih memanfaatkan waktu latihan untuk memulihkan kondisi pemain sekaligus mematangkan strategi menyerang dan bertahan.

“Kami menjalani pekan yang normal. Pertandingan sebelumnya sudah kami lupakan. Kami punya tiga sesi latihan untuk pemulihan, latihan menyerang, bertahan, dan bola mati. Kami siap menghadapi laga terakhir,” ujar Tolic.

Menurutnya, Persib belum bisa merasa aman karena persaingan gelar masih terbuka hingga peluit akhir laga pekan terakhir dibunyikan. Jika Persib gagal menang dan di sisi lain Borneo FC sukses mengalahkan Malut United, posisi puncak klasemen masih bisa berubah.

Karena itu, Tolic meminta seluruh pemain tampil maksimal dan tidak kehilangan fokus meski atmosfer juara mulai terasa di Bandung.

“Kami akan bermain 100 persen karena semuanya belum selesai. Masih ada 90 menit pertandingan dan belum ada perayaan apa pun. Fokus kami hanya bagaimana tampil baik di laga nanti,” katanya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Jangan Rusak Momen Angkat Piala! Persib Bandung Larang Bobotoh Nyalakan Flare di Laga Pamungkas - Image
Sepak Bola Indonesia

Jangan Rusak Momen Angkat Piala! Persib Bandung Larang Bobotoh Nyalakan Flare di Laga Pamungkas

Kamis, 21 Mei 2026 | 01.28 WIB

Sudah Siapkan Rute Konvoi Juara! Persib Bakal Lewati Kawasan Bersejarah Bandung Jika Juara Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Sudah Siapkan Rute Konvoi Juara! Persib Bakal Lewati Kawasan Bersejarah Bandung Jika Juara Super League

Kamis, 21 Mei 2026 | 01.27 WIB

Persib Butuh Satu Poin untuk Kunci Gelar, Umuh Muchtar Larang Pemain Euforia Dulu! - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Butuh Satu Poin untuk Kunci Gelar, Umuh Muchtar Larang Pemain Euforia Dulu!

Kamis, 21 Mei 2026 | 00.26 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera

5

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru

9

12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore