Kontrak Pelatih Persib Bandung Habis! Manajemen Naikkan Gaji, Masa Depan Bojan Hodak Abu-Abu

Bojan Hodak memberi instruksi kepada pemain Persib Bandung jelang laga krusial melawan Semen Padang. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Kontrak pelatih Persib Bandung akan segera habis musim ini. Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan, angkat bicara soal masa depan Bojan Hodak. Pihaknya mengungkapkan bahwa telah melakukan pembicaraan terkait kontrak baru dengan arsitek asal Kroasia tersebut sejak lama.
Hodak tinggal sejengkal lagi membawa Persib Bandung mencetak sejarah sebagai satu-satunya tim yang mampu meraih juara tiga kali beruntun di era modern Liga Indonesia. Menariknya, tiga gelar beruntun itu bakal diraih di bawah komando Hodak.
Penentuan apakah Persib Bandung mampu mengukir tinta sejarah akan terjadi pada laga pekan terakhir kontra Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5) mendatang.
Skuad berjuluk Pangeran Biru itu hanya butuh hasil imbang saja untuk merebut gelar juara Super League musim ini.
Di tengah peluang Persib Bandung mencet sejarah, sorotan justru ada pada nasib Hodak. Pasalnya kontrak pelatih berkepala plontos tersebut akan kadaluwarsa pada akhir musim ini. Situasi tersebut menjadi tanda tanya besar, khususnya di kalangan Bobotoh.
Terkait masa depan Hodak, Adhitia mengungkapkan bahwa sejatinya pihak Persib Bandung sudah mengajukan penawaran perpanjangan kontrak sejak lama. Tapi kata dia, pelatih berusia 55 tahun itu ingin fokus lebih dulu sampai akhir musim membawa Pangeran Biru hattrick juara.
“Obrolan mah sudah ada dari lama ya. Cuma kami juga sangat menghormati Bojan ya. Beliau pengen fokus dulu sampai akhir musim,” kata Adhitia, dikutip Rabu (20/5/2026).
Terlebih, baru-baru ini Hodak diselimuti kabar duka setelah ibundanya meninggal dunia. Karena itu, pihak manajemen memahami situasi tersebut dan memberikan waktu kepada sang pelatih hingga kompetisi berakhir.
“Apalagi juga kan beliau baru ada kabar duka ya kemarin ibunya meninggal dunia. Jadi, kami juga memberikan waktu yang cukup untuk beliau untuk fokus dulu sampai akhir musim,” sambungnya.
Adhitia pun memastikan bahwa manajemen Persib Bandung menaikkan nominal gaji Hodak dalam penawaran kontrak terbarunya.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK