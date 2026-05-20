Kontrak Pelatih Persib Bandung Habis! Manajemen Naikkan Gaji, Masa Depan Bojan Hodak Abu-Abu

JawaPos.com - Kontrak pelatih Persib Bandung akan segera habis musim ini. Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan, angkat bicara soal masa depan Bojan Hodak. Pihaknya mengungkapkan bahwa telah melakukan pembicaraan terkait kontrak baru dengan arsitek asal Kroasia tersebut sejak lama.

Hodak tinggal sejengkal lagi membawa Persib Bandung mencetak sejarah sebagai satu-satunya tim yang mampu meraih juara tiga kali beruntun di era modern Liga Indonesia. Menariknya, tiga gelar beruntun itu bakal diraih di bawah komando Hodak.

Penentuan apakah Persib Bandung mampu mengukir tinta sejarah akan terjadi pada laga pekan terakhir kontra Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5) mendatang.

Skuad berjuluk Pangeran Biru itu hanya butuh hasil imbang saja untuk merebut gelar juara Super League musim ini.

Di tengah peluang Persib Bandung mencet sejarah, sorotan justru ada pada nasib Hodak. Pasalnya kontrak pelatih berkepala plontos tersebut akan kadaluwarsa pada akhir musim ini. Situasi tersebut menjadi tanda tanya besar, khususnya di kalangan Bobotoh.

Terkait masa depan Hodak, Adhitia mengungkapkan bahwa sejatinya pihak Persib Bandung sudah mengajukan penawaran perpanjangan kontrak sejak lama. Tapi kata dia, pelatih berusia 55 tahun itu ingin fokus lebih dulu sampai akhir musim membawa Pangeran Biru hattrick juara.

“Obrolan mah sudah ada dari lama ya. Cuma kami juga sangat menghormati Bojan ya. Beliau pengen fokus dulu sampai akhir musim,” kata Adhitia, dikutip Rabu (20/5/2026).

Terlebih, baru-baru ini Hodak diselimuti kabar duka setelah ibundanya meninggal dunia. Karena itu, pihak manajemen memahami situasi tersebut dan memberikan waktu kepada sang pelatih hingga kompetisi berakhir.

“Apalagi juga kan beliau baru ada kabar duka ya kemarin ibunya meninggal dunia. Jadi, kami juga memberikan waktu yang cukup untuk beliau untuk fokus dulu sampai akhir musim,” sambungnya.