Daftar 26 Pemain Timnas Skotlandia di Piala Dunia 2026: Andalkan Andrew Robertson dan Scott McTominay, Bawa Kiper 43 Tahun

JawaPos.com - Tim nasional Skotlandia sudah menetapkan skuad finalnya untuk Piala Dunia 2026. Pelatih Steve Clarke sudah memilih 26 pemain untuk bersaing di ajang empat tahunan tersebut.

Daftar 26 Pemain Timnas Skotlandia dan Klub yang Dibela Melalui sosial media, timnas Skotlandia mengumumkan 26 pemain yang bermain di Piala Dunia 2026. "Skuad Skotlandia terkuat Anda yang beranggotakan 26 pemain menuju ke FIFA World Cup," tulis akun Instagram resmi Instagram timnas Skotlandia.

Liam Kelly (Rangers), Angus Gunn (Nottingham Forest), dan Craig Gordon (Heart of Midlothian FC) menjadi tiga kiper andalan di Piala Dunia nanti. Steve Clarke kerap memainkan Angus Gunn sebagai penjaga gawang utama sejak babak kualifikasi.

Kapten timnas Skotlandia, Andrew Robertson menjadi salah satu pemain belakang yang diandalkan. Bek Liverpool tersebut akan membuat lini belakang makin tangguh bersama para bek lainnya yaitu Kieran Tierney (Celtic), John Souttar (Rangers), Dominic Hyam (Wrexham), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Anthony Ralston (Celtic), Nathan Patterson (Everton), dan Aaron Hickey (Brentford).

Timnas Skotlandia memiliki beberapa gelandang berkualitas di lini tengah diantaranya Scott McTominay (Napoli) Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa) dan Lewis Ferguson (Bologna). Gelandang kreatif lainnya juga bergabung yaitu Ryan Christie (Bournemouth), Kenny McLean (Norwich), Ben Gannon-Doak (Bournemouth) dan Findlay Curtis (Kilmarnock FC).

Penyerang Torino, Che Adams bakal mempertajam lini depan timnas Skotlandia. Empat penyerang lainnya juga dibawa yaitu George Hirst (Ipswich Town), Lyndon Dykes (Charlton), Lawrence Shankland (Heart of Midlothian FC), dan Ross Stewart (Southampton).

Dari 26 pemain, Craig Gordon menjadi pemain tertua di timnas Skotlandia yang bakal dibawa ke Piala Dunia 2026. Kiper 43 tahun tersebut akan mentas di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak debut pada 2004.

Menjelang Piala Dunia, timnas Skotlandia sudah menjalani dua pertandingan persahabatan. Namun, hasil kekalahan mereka alami saat menghadapi Jepang dan Pantai Gading pada Maret.