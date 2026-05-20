PSIS Semarang Bajak Deltras FC! Widodo C. Putro Langsung Sodorkan Nama-Nama Pemain Incaran

JawaPos.com – Harapan Deltras FC untuk kembali dilatih Widodo Cahyono Putro di Championship musim depan tak kesampaian. Sebab, pelatih yang baru saja membawa Garudayaksa menjadi juara Championship 2025–2026 itu sudah sepakat melatih klub Championship lainnya, PSIS Semarang.

Nama Widodo diperkenalkan sebagai arsitek anyar tim Mahesa Jenar pada perayaan ulang tahun PSIS ke-93 (18/5). Hal itu menjadi kado bagi suporter setia PSIS di bawah manajemen baru.

"Kami mempercayakan tim musim depan untuk diarsiteki oleh Widodo Cahyono Putro," kata Asisten Manajer PSIS, Moch Reza Handhika.

Reza menegaskan, manajemen memilih Widodo karena pengalamannya. Tiga klub berhasil dibawanya promosi ke kasta tertinggi. Sebelum Garudayaksa, Persijap Jepara dibawa promosi pada musim 2024–2025 dan Persita Tangerang pada musim 2019.

Reza menjelaskan, Widodo dibebani target untuk membawa PSIS promosi. Manajemen juga siap memberikan dukungan penuh, termasuk dalam perekrutan pemain.

"Dengan pengalamannya membawa beberapa tim promosi, diharapkan beliau juga bisa membawa PSIS Semarang kembali ke Super League, sejalan dengan target manajemen yang ingin promosi," tegasnya.

Langsung Sodorkan Nama-Nama Pemain Incaran Widodo mengungkapkan, ada beberapa alasan dirinya memilih PSIS untuk musim depan. Pertama, ia mengikuti kata hatinya untuk bergabung dengan PSIS.

"Kata hati saya sepertinya tertarik ke Semarang, dan juga dekat dengan kampung halaman saya di Cilacap," tuturnya.

Selain itu, paparan manajemen PSIS mengenai masa depan tim menjadi alasan lainnya, khususnya target promosi ke Super League. "Kenapa saya menerima tawaran PSIS? Ya, karena ada target itu," ungkap pemilik gol terbaik Piala Asia itu.