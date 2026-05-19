Kejutan di Hari Jadi ke-94 PSIS Semarang, Widodo C Putro Resmi Jadi Pelatih Baru Mahesa Jenar

JawaPos.com - Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-94, PSIS Semarang memberikan kejutan besar kepada para suporternya.

Laskar Mahesa Jenar resmi mengumumkan Widodo Cahyono Putro sebagai pelatih kepala baru untuk menghadapi musim 2026/2027.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung melalui akun Instagram resmi klub, @psisofficial, Senin (19/5/2026). Dalam unggahannya, manajemen PSIS menuliskan kalimat singkat namun menarik perhatian publik sepak bola nasional.

“The specialist was here. Sugeng Rawuh Widodo C Putro pelatih kepala PSIS Semarang musim 2026/27,” tulis PSIS.

Kedatangan Widodo cukup mengejutkan. Sebelumnya, nama Direktur Teknik Persib Bandung, Djajang Nurdjaman, santer disebut menjadi kandidat kuat pelatih kepala PSIS.

Namun, pada akhirnya, manajemen memilih sosok Widodo Cahyono Putro untuk memimpin proyek kebangkitan klub asal Kota Semarang tersebut.

Pilihan itu dinilai bukan tanpa alasan. Widodo baru saja mengantar Garudayaksa menjadi juara Championship musim 2025/2026 sekaligus memastikan tiket promosi ke Super League musim depan.

Prestasi tersebut semakin mengukuhkan reputasinya sebagai pelatih yang mampu membawa tim promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.