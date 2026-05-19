Sejajar Rekor Samsul Arif! Curhat Bruno Paraiba Usai Cetak Hattrick Bersama Persebaya Surabaya

Bruno Paraiba hattrick lawan Semen Padang di Haji Agus Salim. (Persebaya)
JawaPos.com — Bruno Paraiba akhirnya mencetak hattrick perdana bersama Persebaya Surabaya saat menghancurkan Semen Padang FC 7-0 di Stadion H. Agus Salim, Padang. Penyerang asal Brasil itu sukses menyamai catatan Samsul Arif sekaligus menandai kebangkitan performanya usai sempat dihantam cedera pada musim ini.
Kemenangan telak tersebut menjadi salah satu laga terbaik Persebaya Surabaya musim ini. Bruno Paraiba tampil menggila dengan tiga gol yang membuat lini pertahanan Semen Padang FC tak berkutik sepanjang pertandingan.
Bagaimana Bruno Paraiba Menikmati Momen Bersejarahnya?
Bruno Paraiba mengaku sangat emosional setelah akhirnya mencetak hattrick pertama sejak bergabung dengan Persebaya Surabaya pada bursa transfer paruh musim.
Momen itu langsung dipersembahkan kepada keluarga serta Bonek dan Bonita yang terus memberikan dukungan dalam situasi sulit.
“Saya ingin mendedikasikan hattrick ini untuk keluarga saya, terutama anak-anak saya, serta seluruh suporter Persebaya yang selalu memberikan dukungan,” ujar Paraiba.
Penyerang berusia 31 tahun tersebut memang menjalani perjalanan yang tidak mudah bersama Green Force.
Setelah sempat mencetak gol pada laga debut, performanya menurun akibat cedera yang membuatnya kesulitan menemukan konsistensi permainan.
Bruno Paraiba mengaku kerja keras menjadi kunci utama hingga akhirnya bisa menikmati malam spesial di Padang.
