Ernando Ari Segera Bertahan? Persebaya Surabaya Dikabarkan Mulai Negosiasi Kontrak Baru hingga 2 Musim

Ernando Ari kembali berlatih bersama Persebaya Surabaya. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya dikabarkan mulai bergerak mengamankan masa depan Ernando Ari jelang berakhirnya Super League 2025/2026. Kiper utama Green Force itu disebut sedang menjalani negosiasi perpanjangan kontrak selama dua musim, di tengah perannya yang masih vital untuk tim racikan Bernardo Tavares musim depan.
Kabar negosiasi tersebut muncul dari akun Instagram @transferliga1dan2 pada Minggu, 17 Mei 2026. Dalam unggahannya, disebutkan Persebaya Surabaya ingin mempertahankan Ernando Ari untuk kompetisi Super League 2026/2027.
“NEGOSIASI. Persebaya Surabaya (1 tier) ID dikabarkan sedang bernegosiasi untuk memperpanjang kontrak sang pemain yaitu Ernando Ari (24) ID untuk super league musim 2026/2027. Perpanjang kontrak: 2 musim,” tulis akun tersebut.
Isu itu langsung memantik respons positif dari Bonek dan Bonita. Sebab, Ernando Ari masih dianggap sebagai salah satu simbol penting kekuatan Persebaya Surabaya dalam beberapa musim terakhir.
Mengapa Ernando Ari Masih Jadi Figur Penting?
Ernando Ari tetap memiliki posisi spesial di skuad Green Force meski sempat kehilangan tempat di Timnas Indonesia.
Pengalamannya sebagai penjaga gawang utama membuat Persebaya Surabaya dinilai masih membutuhkan sosoknya di era Bernardo Tavares.
Dilansir dari Transfermarkt, Ernando Ari sudah memperkuat Persebaya Surabaya sejak 2020. Dalam kurun waktu tersebut, kiper asal Semarang itu mencatatkan 103 pertandingan dengan total 9.078 menit bermain di semua kompetisi.
Catatan statistiknya juga cukup solid untuk ukuran kiper lokal. Dari 103 pertandingan itu, Ernando Ari membukukan 30 cleansheet dan kebobolan 103 gol bersama Persebaya Surabaya.
