Nasib 4 Pemain Pilihan Bernardo Tavares Belum Jelas! Persebaya Surabaya Dikabarkan Jor-joran Demi Kejar Gelar Juara

Pedro Matos minta Bonek penuhi Gelora Bung Tomo dukung Persebaya Surabaya lawan Dewa United. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya dikabarkan mulai menyiapkan langkah besar menyambut Super League 2026/2027 dengan mengevaluasi empat pemain rekrutan era Bernardo Tavares di putaran kedua musim ini. Green Force disebut siap jor-joran di bursa transfer demi membangun skuad yang lebih dalam untuk mengejar target juara musim depan.
Kabar itu mencuat setelah akun fanbase Bonek, @bondonekat_media, mengunggah situasi kontrak empat pemain asing yang masih abu-abu hingga Selasa (19/5/2026).
Situasi tersebut langsung memancing perdebatan di kalangan Bonek dan Bonita soal siapa yang layak dipertahankan oleh Persebaya Surabaya.
“NEW CHAPTER! 4 pemain rekrutan Bernardo Tavares di putaran kedua masih menjadi tanda tanya soal perpanjangan kontrak untuk musim depan. Mengingat Target Persebaya musim depan adalah Juara. Setelah musim ini berakhir, Persebaya akan jor-joran di bursa transfer. guna memanfaatkan kedalaman skuad untuk musim 2026/27! Siapa yang layak dipertahankan, dan siapa yang akan dilepas akhir musim ini?” tulis @bondonekat_media.
Jefferson Silva Jadi Kandidat Terkuat Dipertahankan?
Jefferson Silva menjadi salah satu pemain yang paling banyak mendapat dukungan dari Bonek untuk tetap bertahan bersama Persebaya Surabaya musim depan.
Bek kiri asal Brasil itu tampil cukup konsisten sejak didatangkan pada 10 Januari 2026.
Pemain bernama lengkap Jefferson Junio Antonio da Silva tersebut sudah mencatatkan 16 pertandingan bersama Green Force musim ini.
Dia menyumbang satu gol, tiga assist, dan bermain penuh selama 1.440 menit dengan hanya menerima satu kartu kuning.
