Timnas Indonesia Bakal Jarang Main di Jakarta, John Herdman Ingin Lebih Sering Tandang Jelang Piala Asia 2027

JawaPos.com – Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menginginkan skuad Garuda lebih sering menjalani laga tandang sebagai persiapan menuju Piala Asia 2027. Menurut dia, pengalaman bermain di luar negeri penting untuk membentuk mental tim dalam menghadapi tekanan pertandingan besar.

“Piala Asia sangat penting dalam tujuan jangka panjang Indonesia karena kami harus mulai terbiasa bermain di luar Indonesia,” ucap pelatih asal Inggris tersebut.

Menurut Herdman, Timnas Indonesia juga harus mulai terbiasa menghadapi lawan dengan level lebih tinggi. Dia menyebut jarak kualitas dengan tim kuat Asia seperti Timnas Jepang dan Timnas Qatar masih perlu diperkecil.

“Pada saat yang sama, kami juga harus terbiasa menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat dan menutup jarak yang saat ini masih ada antara Indonesia dengan Jepang atau Qatar,” ujar Herdman.

Mantan pelatih Timnas Kanada itu menegaskan seluruh persiapan tim saat ini diarahkan untuk target jangka panjang menuju Piala Dunia FIFA 2030. Karena itu, dia ingin para pemain mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam situasi pertandingan bertekanan tinggi.

“Jika kami ingin lolos ke Piala Dunia 2030, maka jarak itu harus diperkecil. Kami harus belajar meraih hasil melawan lawan-lawan kuat tersebut,” tuturnya.

Namun, keinginan Herdman belum sepenuhnya bisa diwujudkan oleh PSSI. Dalam beberapa FIFA Matchday terakhir, PSSI lebih sering menggelar pertandingan kandang bagi Timnas Indonesia.

Bahkan, Timnas Indonesia terakhir kali menjalani laga tandang pada FIFA Matchday Juni 2019 saat menghadapi Timnas Yordania. Setelah itu, mayoritas pertandingan internasional Garuda digelar di kandang sendiri.