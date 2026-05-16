Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Ali Mahrus, Taufiq Ardyansyah
Sabtu, 16 Mei 2026 | 16.20 WIB

Timnas Indonesia Bakal Jarang Main di Jakarta, John Herdman Ingin Lebih Sering Tandang Jelang Piala Asia 2027

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberikan instruksi pada laga melawan Saint Kitts &amp; Nevis dalam di FIFA Series 2026, Stadion Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberikan instruksi pada laga melawan Saint Kitts &amp; Nevis dalam di FIFA Series 2026, Stadion Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com – Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menginginkan skuad Garuda lebih sering menjalani laga tandang sebagai persiapan menuju Piala Asia 2027. Menurut dia, pengalaman bermain di luar negeri penting untuk membentuk mental tim dalam menghadapi tekanan pertandingan besar.

“Piala Asia sangat penting dalam tujuan jangka panjang Indonesia karena kami harus mulai terbiasa bermain di luar Indonesia,” ucap pelatih asal Inggris tersebut.

Menurut Herdman, Timnas Indonesia juga harus mulai terbiasa menghadapi lawan dengan level lebih tinggi. Dia menyebut jarak kualitas dengan tim kuat Asia seperti Timnas Jepang dan Timnas Qatar masih perlu diperkecil.

“Pada saat yang sama, kami juga harus terbiasa menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat dan menutup jarak yang saat ini masih ada antara Indonesia dengan Jepang atau Qatar,” ujar Herdman.

Mantan pelatih Timnas Kanada itu menegaskan seluruh persiapan tim saat ini diarahkan untuk target jangka panjang menuju Piala Dunia FIFA 2030. Karena itu, dia ingin para pemain mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam situasi pertandingan bertekanan tinggi.

“Jika kami ingin lolos ke Piala Dunia 2030, maka jarak itu harus diperkecil. Kami harus belajar meraih hasil melawan lawan-lawan kuat tersebut,” tuturnya.

Namun, keinginan Herdman belum sepenuhnya bisa diwujudkan oleh PSSI. Dalam beberapa FIFA Matchday terakhir, PSSI lebih sering menggelar pertandingan kandang bagi Timnas Indonesia.

Bahkan, Timnas Indonesia terakhir kali menjalani laga tandang pada FIFA Matchday Juni 2019 saat menghadapi Timnas Yordania. Setelah itu, mayoritas pertandingan internasional Garuda digelar di kandang sendiri.

Pada FIFA Matchday bulan depan, Indonesia dijadwalkan menghadapi Timnas Oman dan Timnas Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Persebaya Surabaya Catat 2 Rekor Baru Sejak Promosi 2018, Bantai Tuan Rumah Semen Padang 7-0 - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya Catat 2 Rekor Baru Sejak Promosi 2018, Bantai Tuan Rumah Semen Padang 7-0

Sabtu, 16 Mei 2026 | 16.09 WIB

Prediksi Lengkap Persik Kediri vs Persija Jakarta: Statistik Berpihak ke Macan Kemayoran, Unggul 5 Pertemuan Terakhir - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Lengkap Persik Kediri vs Persija Jakarta: Statistik Berpihak ke Macan Kemayoran, Unggul 5 Pertemuan Terakhir

Sabtu, 16 Mei 2026 | 15.59 WIB

Saya Tetap Bangga! Imran Nahumarury Pasang Badan Usai Semen Padang Digunduli Persebaya Surabaya 7 Gol Tanpa Balas - Image
Sepak Bola Indonesia

Saya Tetap Bangga! Imran Nahumarury Pasang Badan Usai Semen Padang Digunduli Persebaya Surabaya 7 Gol Tanpa Balas

Sabtu, 16 Mei 2026 | 14.39 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

4

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

5

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

6

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

7

Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat

8

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore