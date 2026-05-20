Adam Alis: Persib Bandung Belum Selesai, Kami Tetap Bidik Tiga Poin di Kandang

JawaPos.com - Persib Bandung pulang dari Parepare dengan modal penting usai meraih kemenangan dramatis 2-1 atas PSM Makassar pada pekan ke-33 Super League 2025/2026. Hasil tersebut membuat peluang Maung Bandung untuk mempertahankan gelar juara semakin terbuka lebar.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie, Minggu (17/5), Persib Bandung sempat dibuat tegang setelah gol Thom Haye pada babak pertama mampu disamakan Yuran Fernandes di menit ke-54. Namun, tandukan Julio Cesar pada masa injury time memastikan tiga poin penting untuk tim asuhan Bojan Hodak.

Gelandang Persib Bandung Adam Alis mengaku bangga dengan perjuangan timnya. Menurut dia, kemenangan di markas PSM bukan sesuatu yang mudah diraih karena Persib Bandung punya catatan kurang baik saat bermain di Parepare dalam beberapa musim terakhir.

Adam menyebut seluruh pemain menunjukkan kerja keras sepanjang pertandingan hingga akhirnya mampu membawa pulang kemenangan yang sangat berarti dalam persaingan gelar musim ini.

”Rasanya bangga karena kami tahu pertandingan di kandang PSM selalu sulit. Tapi semua pemain bekerja keras dan kami bisa melewati laga ini dengan baik,” ujar Adam Alis.

Meski posisi Persib Bandung kini semakin dekat dengan trofi juara, Adam meminta rekan-rekannya untuk tidak cepat puas. Dia menilai perjalanan tim belum selesai karena masih ada satu pertandingan penting yang harus dijalani melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (23/5).

Secara hitung-hitungan klasemen, Persib Bandung hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan gelar juara Liga Indonesia musim ini. Namun, Adam menegaskan timnya tidak ingin bermain aman dan tetap mengincar kemenangan di depan pendukung sendiri.

Menurut pemain bernomor punggung 18 itu, Persib Bandung ingin menutup musim dengan hasil terbaik sekaligus menciptakan momen spesial di Bandung. Motivasi lain yang ingin diwujudkan skuad Maung Bandung adalah memastikan gelar juara di kandang sendiri, sesuatu yang belum pernah mereka rasakan dalam beberapa musim terakhir.