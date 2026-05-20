Persib Selangkah Lagi Juara, Beckham Putra Ajak Bobotoh Kibarkan Bendera di Rumah

JawaPos.com - Pemain Persib Bandung Beckham Putra Nugraha ajak Bobotoh kibarkan bendera Persib di rumah masing-masing jelang pekan terakhir BRI Super League musim ini. Ajakan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan moral untuk tim yang kini tinggal selangkah lagi mengunci gelar juara.

Persib saat ini berada dalam posisi yang sangat menguntungkan dalam perebutan trofi Liga Indonesia musim 2025/2026. Tim berjuluk Maung Bandung hanya membutuhkan hasil imbang saat menghadapi Persijap Jepara di pertandingan terakhir musim ini untuk memastikan gelar juara.

Jika berhasil meraih hasil tersebut, Persib akan mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Indonesia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Catatan itu tentu menjadi pencapaian besar bagi klub asal Bandung tersebut.

Beckham menilai dukungan dari Bobotoh memiliki pengaruh besar terhadap perjuangan tim sepanjang musim. Karena itu, dia berharap atmosfer kebersamaan tetap terasa meski sebagian suporter tidak bisa hadir langsung ke stadion.

Menurut dia, mengibarkan bendera Persib di rumah bisa menjadi simbol dukungan sederhana. Tapi memiliki arti penting bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan.

Musim ini, Persib tampil cukup konsisten sejak awal kompetisi. Mereka mampu menjaga performa stabil di tengah persaingan ketat papan atas BRI Super League. Kehadiran sejumlah pemain muda dan senior yang tampil solid membuat Persib menjadi salah satu tim paling sulit dikalahkan musim ini.

Baca Juga:3 Masalah Besar yang Menunggu Jose Mourinho di Real Madrid

Di sisi lain, laga melawan Persijap dipastikan tidak akan berjalan mudah. Tim lawan tentu ingin menutup musim dengan hasil positif. Namun, Persib tetap lebih diunggulkan melihat performa dan kualitas skuad yang dimiliki.

Ajakan Beckham Putra langsung mendapat respons positif dari Bobotoh di media sosial. Banyak suporter mulai mengunggah foto dan video bendera Persib yang dipasang di rumah, kendaraan, hingga tempat usaha mereka sebagai bentuk dukungan menjelang laga penentuan.