Persib Kejar Rekor Persipura, Maung Bandung Selangkah Lagi Cetak Sejarah Liga Indonesia

Persib Bandung selangkah lagi masuk daftar elite liga Indonesia. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung berpeluang mencatatkan sejarah baru pada akhir musim Liga Indonesia 2025/2026. Maung Bandung kini tinggal selangkah lagi untuk masuk ke daftar elite sebagai tim dengan jumlah poin tertinggi sejak era Liga Indonesia modern dimulai pada 1994.
Saat ini Persib telah mengoleksi 78 poin dan masih menyisakan satu pertandingan terakhir menghadapi Persijap pada pekan ke-34. Jika mampu meraih kemenangan, tim asuhan Bojan Hodak akan menutup musim dengan total 81 poin.
Catatan tersebut akan membuat Persib menjadi tim kedua dalam sejarah Liga Indonesia yang berhasil menembus angka 80 poin dalam satu musim kompetisi.
Sejak penggabungan kompetisi Perserikatan dan Galatama pada 1994, baru satu klub yang mampu mencapai pencapaian tersebut. Klub itu adalah Persipura Jayapura yang hingga kini masih memegang rekor poin terbanyak dengan raihan 82 poin saat menjadi juara Liga Indonesia musim 2013.
Rekor Persipura selama lebih dari satu dekade belum mampu disentuh klub lain. Namun musim ini Persib tampil sangat konsisten sejak awal kompetisi dan membuka peluang besar untuk mendekati catatan bersejarah tersebut.
Selain produktif dalam meraih kemenangan, Persib juga tampil solid baik saat bermain kandang maupun tandang. Stabilitas performa menjadi salah satu faktor utama yang membuat mereka mampu bersaing di papan atas sepanjang musim.
Laga melawan Persijap pun diprediksi berlangsung menarik. Selain menentukan akhir perjalanan musim Persib, pertandingan tersebut juga menjadi kesempatan bagi Marc Klok dan kolega untuk mencatatkan nama mereka dalam sejarah sepak bola Indonesia.
Meski belum melewati rekor milik Persipura, potensi mencapai lebih dari 80 poin tetap menjadi pencapaian spesial bagi Persib. Apalagi kompetisi musim ini berjalan ketat dengan persaingan papan atas yang cukup kompetitif.
Suporter Persib tentu berharap tim kebanggaan mereka mampu menutup musim dengan hasil maksimal. Jika kemenangan berhasil diraih, Persib bukan hanya memperbesar catatan poin, tetapi juga mempertegas dominasi mereka sebagai salah satu tim terbaik Indonesia dalam beberapa musim terakhir.
