Persib Bandung Kembali Diperkuat Barba dan Guaycochea, Marc Klok Absen Lawan Persijap

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Persib Bandung mendapat kabar baik jelang laga terakhir Super League 2025/26 menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5).
Pelatih kepala Bojan Hodak dipastikan kembali mendampingi tim dari pinggir lapangan setelah sebelumnya menjalani hukuman larangan mendampingi tim. Selain Bojan Hodak, Persib Bandung juga kembali bisa memainkan dua pemain asingnya, Federico Barba dan Luciano Guaycochea.
Kehadiran keduanya menjadi tambahan kekuatan penting bagi Maung Bandung yang tengah memburu hasil maksimal di hadapan pendukung sendiri.
Meski begitu, Persib Bandung juga harus menerima kabar kurang menyenangkan. Kapten tim Marc Klok dipastikan absen karena hukuman akumulasi kartu kuning.
Gelandang naturalisasi tersebut menerima kartu kuning ketujuh musim ini saat Persib Bandung menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Minggu (17/5). Tak hanya Klok, dua staf pelatih Persib Bandung yakni Igor Tolic dan Miro Petric juga menerima kartu kuning dalam pertandingan tersebut. Akibatnya, Igor Tolic harus menjalani larangan tampil pada pertandingan kontra Persijap.
Klok mengaku kecewa dengan kartu kuning yang diterimanya. Menurut dia, insiden tersebut terjadi ketika dirinya hanya berniat mengambil bola sebelum terjadi adu argumen kecil di lapangan.
”Saya sedih. Saya akan banding kartu kuning itu. Karena saya hanya mau mengambil bola dan mereka mulai berkata-kata yang kurang baik. Semoga banding ini berhasil,” ucap Klok.
Sementara itu, Igor Tolic memastikan dirinya tetap akan hadir mendukung tim meski tidak bisa berada di bench pemain. Asisten pelatih asal Kroasia tersebut mengatakan Bojan Hodak sudah bisa kembali memimpin tim secara langsung pada laga pamungkas nanti.
”Laga terakhir nanti Coach Bojan sudah bisa mendampingi tim. Nanti giliran saya yang akan menyaksikan pertandingan dari atas tribun karena kena larangan tampil,” kata Tolic usai memimpin sesi latihan Persib Bandung di Stadion GBLA, Selasa (19/5).
