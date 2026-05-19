Fabio Lefundes Tegaskan Borneo FC Belum Menyerah! Harap Persijap Jepara Jegal Persib Bandung

JawaPos.com - Pelatih Borneo FC Samarinda, Fabio Lefundes, menegaskan timnya belum menyerah dalam perebutan gelar juara Super League 2025/2026. Lefundes pun menaruh harapan besar kepada Persijap Jepara untuk bisa menjegal Persib Bandung.

Peluang Borneo FC untuk merebut gelar juara kian menipis setelah ditahan imbang Persijap Jepara tanpa gol di pekan ke-33 Super League 2025/2026. Hasil imbang tersebut membuat skuad berjuluk Pesut Etam itu kini duduk di posisi kedua dengan raihan 76 poin.

Gara-gara terpeleset melawan Persijap Jepara, Borneo FC jadi terpaut dua angka dari Persib Bandung. Pasalnya skuad Pangeran Biru - julukan Persib Bandung - berhasil mengunci kemenangan dramatis 2-1 atas PSM Makassar di pekan ke-33.

Lefundes pun mengakui tim asuhannya dalam situasi sulit. Namun demikian, ia menegaskan bahwa perjuangan Borneo FC belum berakhir, mengingat masih ada satu laga pamungkas yang mereka mainkan.

"Sekarang situasinya di papan atas memang diakui menjadi sedikit lebih sulit bagi kami. Tetapi, peluang tersebut belum sepenuhnya mustahil terwujud, karena perjuangan panjang sepanjang musim ini belum benar-benar berakhir," kata Lefundes, dikutip dari laman resmi Borneo FC, Selasa (19/5/2026).

Juru taktik asal Borneo FC itu menyesali hasil imbang yang diraih anak asuhnya melawan Persijap Jepara. Sebab, situasi tersebut membuat posisi Pesut Etam terjepit.

"Perjuangan di laga terakhir nanti akan tetap sama seperti yang sudah kami tunjukkan dengan konsisten sepanjang musim ini. Bagaimanapun juga, posisi kami saat ini memang membutuhkan momentum di mana Persib Bandung terpeleset," tutur Lefundes.

"Ironisnya, pada pertandingan kali ini justru kami sendiri yang terpeleset di sini, meskipun kami tetap pulang dengan membawa satu poin. Jadi sekarang selisih jarak angka kami menjadi melebar dua poin dari mereka," tambahnya.