Daftar 26 Pemain Curacao di Piala Dunia 2026: Ada Mantan Pemain Persib Bandung dan Persis Solo Gervane Kastaneer

JawaPos.com - Tim nasional Curacao resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan tampil di Piala Dunia 2026.

Pelatih senior asal Belanda, Dick Advocaat, membawa kombinasi pemain berpengalaman dan talenta yang berkarier di Eropa hingga Asia untuk menghadapi turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut.

Salah satu nama yang cukup menarik perhatian publik Indonesia adalah Gervane Kastaneer. Penyerang berusia 28 tahun itu masuk dalam daftar skuad Curacao setelah sempat bermain di kompetisi Liga Indonesia bersama Persib Bandung dan Persis Solo.

Kehadiran Kastaneer membuat pecinta sepak bola Indonesia ikut menyoroti perjalanan Curacao menuju Piala Dunia 2026.

Apalagi, pemain yang kini membela klub Malaysia, Terengganu FC, pernah merasakan atmosfer sepak bola Tanah Air dalam dua musim terakhir.

Curacao sendiri tergabung dalam grup yang tidak mudah. Mereka dijadwalkan menghadapi Jerman pada laga pembuka, sebelum melawan Ekuador dan Pantai Gading di dua pertandingan berikutnya.

Pelatih Dick Advocaat tetap optimistis dengan komposisi pemain yang dimiliki. Meski bukan unggulan, Curacao dinilai punya banyak pemain yang tampil di kompetisi Eropa dan memiliki pengalaman internasional cukup baik.

Di posisi penjaga gawang, Curacao masih mengandalkan Eloy Room yang kini bermain untuk Miami FC di Amerika Serikat. Kiper senior berusia 37 tahun itu menjadi sosok penting di bawah mistar berkat pengalaman panjangnya bersama tim nasional.