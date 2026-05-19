Achmad Jufriyanto Latihan Angkat Piala Jelang Laga Persib Bandung Lawan Persijap Jepara

Achmad Jufriyanto saat meraih gelar bersama Persib Bandung. (Dok. Achmad Jufriyanto)
JawaPos.com - Achmad Jufriyanto melakukan hal unik menjelang laga terakhir melawan Persijap Jepara pada 23 Mei nanti. Pemain dan juga legenda klub tersebut sudah latihan mengangkat trofi Super League musim 2025/2026 bersama Persib Bandung.
Di sosial media, Achmad Jufriyanto sedang latihan beban dalam sebuah unggahan video. Lalu, di detik berikutnya, terlihat dirinya saat mengangkat trofi Liga 1 Indonesia musim lalu.
Dalam video tersebut, Achmad Jufriyanto meminta warga Jawa Barat dan Bobotoh untuk mendoakan Persib bisa meraih gelar juara Super League. Menurutnya, meraih gelar liga tiga kali berturut-turut adalah hal mustahil yang bisa diwujudkan.
"Bismillah, saya mengajak segenap untuk seluruh warga Jawa Barat dan Bobotoh khususnya untuk menjaga asa kita bersama, berdoa, untuk hasil terbaik yang kita dapat pada minggu depan. We'll make it possible ceuna," tulis Achmad Jufriyanto di Instagram.
Bek 39 tahun tersebut menjelaskan tujuannya berlatih beban untuk angkat piala. Alasannya, karena tiap tahun pialanya semakin berat.
"Buat yang nanya kenapa latihan angkat piala, kan udah sering? Karena tiap tahun pialanya semakin berat," jawab Achmad Jufriyanto di kolom komentar Instagramnya.
Bersama Persib, Achmad Jufriyanto sudah mengoleksi tiga gelar liga. Musim 2013/2014 menjadi gelar liga pertamanya yang dipersembahkan untuk Maung Bandung.
Saat itu, Jufriyanto bermain di laga final melawan Persipura Jayapura. Gelar liga yang diraihnya itu juga mengakhiri puasa gelar Persib selama 19 tahun.
Setelah 10 tahun, Achmad Jufriyanto kembali meraih gelar liga keduanya bersama Persib di musim 2023/2024. Disusul gelar ketiga di musim selanjutnya.
