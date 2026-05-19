Anak Bojan Hodak Dipanggil TC Timnas Malaysia U-19 untuk Piala AFF U-19 2026

JawaPos.com - Timnas Malaysia U-19 telah merilis daftar pemain yang dipanggil pelatih Nafuzi Zain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) proyeksi Piala AFF U-19 2026. Menariknya, anak pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, yakni Luka Jordy Hodak, masuk dalam daftar pemain yang dipanggil mengikuti TC tersebut.

Nafuzi Zain memanggil 26 pemain untuk menjalani TC Timnas Malaysia U-19 sebagai persiapan Piala AFF U-19 2026 yang akan digelar terpusat di Sumatera Utara pada 1-13 Juni 2026. Skuad muda Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- dijadwalkan memulai TC pada Kamis (21/5).

Nafuzi Zain mengandalkan pemain muda dari liga domestik. Johor Darul Ta’zim menyumbang pemain terbanyak dengan total 16 pemain, kemudian disusul Selangor FC dengan tujuh pemain, lalu Kedah FA dan MISC Touchtronics FC masing-masing satu pemain.

Hanya ada satu pemain abroad yang masuk dalam daftar 26 pemain tersebut. Pemain itu adalah Luka Hodak, yang saat ini bermain NK Trnje FC, klub asal Kroasia.

Luka Hodak yang merupakan putra dari Bojan Hodak merupakan pemain keturunan. Pasalnya, istri pelatih Persib Bandung itu, Junie Tan, merupakan warga negara Malaysia.

Luka Hodak sendiri juga lahir di Damansara, Kuala Lumpur, pada 30 September 2008. Sehingga secara regulasi masih memenuhi syarat untuk membela lebih dari satu negara.

Meski namanya masuk dalam daftar pemain yang mengikuit TC, belum tentu Luke Hodak bisa menembus skuad final. Namun jika melihat kualitasnya, agaknya anak dari Bojan Hodak itu bisa menembus skuad Timnas Malaysia U-19 di Piala AFF U-19 2026.

Kehadiran Luka Hodak dalam skuad muda Harimau Malaya tentu dapat menjadi suntikan energi tambahan. Pasalnya Timnas Malaysia U-19 tergabung dalam grup cukup berat bersama Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam di Grup B.