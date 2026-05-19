Anak Bojan Hodak Dipanggil TC Timnas Malaysia U-19 untuk Piala AFF U-19 2026

Luka Jordy Hodak. (Instagram/@luka_jordy_hodak)
JawaPos.com - Timnas Malaysia U-19 telah merilis daftar pemain yang dipanggil pelatih Nafuzi Zain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) proyeksi Piala AFF U-19 2026. Menariknya, anak pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, yakni Luka Jordy Hodak, masuk dalam daftar pemain yang dipanggil mengikuti TC tersebut.
Nafuzi Zain memanggil 26 pemain untuk menjalani TC Timnas Malaysia U-19 sebagai persiapan Piala AFF U-19 2026 yang akan digelar terpusat di Sumatera Utara pada 1-13 Juni 2026. Skuad muda Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- dijadwalkan memulai TC pada Kamis (21/5).
Nafuzi Zain mengandalkan pemain muda dari liga domestik. Johor Darul Ta’zim menyumbang pemain terbanyak dengan total 16 pemain, kemudian disusul Selangor FC dengan tujuh pemain, lalu Kedah FA dan MISC Touchtronics FC masing-masing satu pemain.
Hanya ada satu pemain abroad yang masuk dalam daftar 26 pemain tersebut. Pemain itu adalah Luka Hodak, yang saat ini bermain NK Trnje FC, klub asal Kroasia.
Luka Hodak yang merupakan putra dari Bojan Hodak merupakan pemain keturunan. Pasalnya, istri pelatih Persib Bandung itu, Junie Tan, merupakan warga negara Malaysia.
Luka Hodak sendiri juga lahir di Damansara, Kuala Lumpur, pada 30 September 2008. Sehingga secara regulasi masih memenuhi syarat untuk membela lebih dari satu negara.
Baca Juga:Preview PSM Makassar vs Persib Bandung: Pangeran Biru Pincang, Tanpa Bojan Hodak hingga Federico Barba
Meski namanya masuk dalam daftar pemain yang mengikuit TC, belum tentu Luke Hodak bisa menembus skuad final. Namun jika melihat kualitasnya, agaknya anak dari Bojan Hodak itu bisa menembus skuad Timnas Malaysia U-19 di Piala AFF U-19 2026.
Kehadiran Luka Hodak dalam skuad muda Harimau Malaya tentu dapat menjadi suntikan energi tambahan. Pasalnya Timnas Malaysia U-19 tergabung dalam grup cukup berat bersama Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam di Grup B.
Berikut Daftar 26 Pemain yang Dipanggil ke TC Timnas Malaysia U-19 untuk Piala AFF U-19 2026:
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit
Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20