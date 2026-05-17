Preview PSM Makassar vs Persib Bandung: Pangeran Biru Pincang, Tanpa Bojan Hodak hingga Federico Barba

JawaPos.com - Pertandingan krusial akan tersaji pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 dengan mempertemukan PSM Makassar vs Persib Bandung. Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- siap tempur untuk merebut kemenangan demi mempermulus jalan menuju takhta juara.

Dalam pertandingan itu, Persib Bandung bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026) pukul 19.00 WIB. Kemenangan menjadi harga mati yang harus didapat skuad Pangeran Biru.

Sayangnya Persib Bandung dalam kondisi pincang menatap duel krusial tersebut. Marc Klok cs tidak didampingi pelatih kepala, Bojan Hodak, akibat hukuman akumulasi kartu kuning. Selain itu, Pangeran Biru juga tidak diperkuat Federico Barba, Luciano Guaycochea, dan Layvin Kurzawa.

Kendati demikian, asisten pelatih Persib Bandung, Igor Tolic menegaskan timnya dalam kondisi siap tempur. Tolic tidak ingin menjadikan absennya pelatih dan beberapa pemain kunci tersebut sebagai alasan.

"Pemain yang tersedia saat ini siap diturunkan. Mereka dalam kondisi siap. Kami sudah menyelesaikan seluruh sesi latihan dengan baik dan para pemain memahami dengan jelas apa yang harus mereka lakukan di lapangan," ujar Tolic, dipetik dari laman resmi Persib Bandung, Minggu (17/5/2026).

Tolic menegaskan bahwa dalam situasi krusial seperti sekarang ini tidak ada waktu untuk mengeluh. Kata dia, seluruh elemen tim memiliki motivasi tinggi karena menyadari besarnya nilai dari pertandingan kontra PSM Makassar. Tambahan tiga poin akan membawa Persib Bandung semakin dekat dengan takhta juara.

"Tidak ada waktu untuk mengeluh. Siapa yang tidak bisa bermain, ya tidak ada di sini. Saat ini, kami sudah sangat dekat untuk membuat semua orang di Bandung kembali bahagia," ucapnya.

"Jadi kami tahu apa yang kami perjuangkan di sini. Kami bermain untuk memenangkan liga. Oleh karena itu, siapapun yang dipercaya turun ke lapangan besok dipastikan akan memberikan kemampuan 100 persen. Kami akan memberikan kemampuan terbaik dan mudah-mudahan bisa meraih kemenangan," tegas Tolic.

Sementara, PSM Makassar siap menjegal Persib Bandung. Ahmad Amiruddin selaku pelatih caretaker menegaskan seluruh pemainnya bakal memberikan segalanya demi mempersembahkan kemenangan dalam laga kandang terakhirnya di Super League musim ini.