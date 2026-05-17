Andre Rizal Hanafi
Minggu, 17 Mei 2026 | 20.55 WIB

Persib Waspadai PSM, Igor Tolic Ambil Alih Saat Bojan Hodak Pulang ke Kroasia

Asisten pelatih Persib bandung Igor Tolic. (Istimewa)

JawaPos.com - Persib Bandung memasuki fase paling menentukan dalam perburuan gelar BRI Super League 2025/26. Maung Bandung dituntut tampil tanpa kesalahan saat menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-33, Minggu (17/5), di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare.

Situasi klasemen membuat dua laga tersisa terasa layaknya partai final bagi Persib. Tim asal Bandung itu masih bersaing ketat dengan Borneo FC Samarinda yang terus menempel dalam perebutan posisi puncak super league. Pada saat bersamaan, Borneo FC dijadwalkan menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini.

Persib datang ke Parepare dengan sejumlah tantangan. Pelatih kepala Bojan Hodak dipastikan tidak mendampingi tim di pinggir lapangan. Selain menjalani sanksi akumulasi kartu, Hodak juga harus pulang ke Kroasia untuk menghadiri pemakaman ibundanya.

Kepastian tersebut disampaikan asisten pelatih Igor Tolic yang akan mengambil alih peran Hodak untuk sementara waktu.

”Coach Bojan pergi ke Kroasia untuk menghadiri pemakaman ibunya. Jadi dia tidak akan berada di stadion,” ujar Tolic dikutip dari ileague.id.

Bagi Tolic, situasi ini bukan hal baru. Dia sebelumnya juga sempat memimpin tim dari pinggir lapangan ketika Persib menghadapi Malut United dan Madura United. Dia menegaskan fokus tim tetap sama, yakni mengamankan kemenangan di dua pertandingan terakhir musim ini.

Menurut dia, seluruh pemain memahami besarnya arti pertandingan melawan PSM Makassar. Karena itu Persib diminta tampil habis-habisan demi menjaga peluang meraih gelar juara tetap terbuka hingga akhir musim.

”Kami sudah berada di periode akhir musim. Kini hanya ada dua pertandingan tersisa dan kami harus berjuang sampai akhir. Target kami jelas, memenangkan dua laga terakhir dan menutup musim dengan hasil terbaik,” kata Tolic.

Selain kehilangan Hodak, Persib juga dipastikan tidak diperkuat dua pemain asingnya, Federico Barba dan Luciano Guaycochea, akibat akumulasi kartu. Layvin Kurzawa juga belum bisa dimainkan sehingga memaksa tim pelatih menyiapkan komposisi berbeda.

