Intip Potensi Deal Transfer Persebaya Surabaya! 12 Rumor Era Bernardo Tavares yang Bikin Bonek Auto Deg-degan

JawaPos.com — Persebaya Surabaya mulai bergerak agresif menyusun skuad musim 2026/2027 dengan membidik 12 pemain dari berbagai posisi usai dikaitkan dengan Bernardo Tavares sebagai calon pelatih anyar. Deretan nama mulai dari Ramadhan Sananta, Sandy Walsh, hingga Marselino Ferdinan memunculkan optimisme besar sekaligus teka-teki soal peluang transfer Green Force musim depan.

Mengapa Persebaya Surabaya Langsung Bergerak Cepat?

Persebaya Surabaya terlihat tak ingin mengulangi inkonsistensi musim sebelumnya sehingga langsung memburu pemain sesuai kebutuhan skuad.

Fokus utama Green Force tampak berada di sektor pertahanan, lini tengah kreatif, dan penyerang tajam.

Dua nama yang paling dekat menuju kata sepakat ialah Syahrul Lasinari dan Ramadhan Sananta.

Kabar itu dibongkar akun sepak bola Indonesia @gosball pada 14 Mei 2026 dengan menyebut keduanya bakal bergabung bersama Persebaya Surabaya.

Syahrul Lasinari diproyeksikan memperkuat sisi kanan pertahanan Green Force yang beberapa musim terakhir sering kehilangan keseimbangan.

"Syahrul Lasinari (RB/26th) Ramadhan Sananta (CF/23th) bakal bergabung dengan Persebaya. Syahrul Lasinari musim ini bermain untuk PSM Makassar sedangkan Ramadhan Sananta musim ini bermain untuk klub asal Brunei, DPMM FC total mencetak 4 gol dari 27 laga di semua kompetisi," tulis @gosball, Kamis (14/5/2026).