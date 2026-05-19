PSIS Semarang Rayakan Ulang Tahun ke-94 Bersama Suporter dan Santri di Stadion Jatidiri

JawaPos.com - Klub kebanggaan Kota Semarang, PSIS Semarang, memperingati hari ulang tahunnya yang ke-94 pada Senin (18/5/2026). Mereka turut menggelar doa bersama dan tasyakuran di Stadion Jatidiri, Semarang.

Acara berlangsung sederhana namun penuh makna dengan melibatkan berbagai elemen yang selama ini dekat dengan perjalanan klub berjuluk Laskar Mahesa Jenar tersebut.

Kegiatan dimulai pada pukul 19.32 WIB dan berlangsung hingga sekitar pukul 20.30 WIB. Suasana Stadion Jatidiri tampak hangat dengan kehadiran perwakilan manajemen, kelompok suporter, hingga para santri dari Pondok Pesantren Al Bisri.

Manajemen PSIS diwakili oleh Wafa Amry dan Reza. Selain itu, pelatih kiper PSIS, I Komang Putra, juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Dari tribune stadion, dukungan dan kebersamaan terasa lewat kehadiran dua kelompok suporter besar PSIS, yakni Panser Biru dan Snex.

Momentum ulang tahun kali ini memang tidak dirayakan secara meriah. Namun justru kesederhanaan tersebut menjadi simbol kebersamaan dan harapan baru bagi PSIS Semarang untuk menatap masa depan yang lebih baik.

Melalui akun Instagram resmi klub, @psisofficial, manajemen menyampaikan pesan khusus terkait perayaan ulang tahun ke-94 tersebut. Dalam unggahan itu, PSIS menegaskan bahwa kebersamaan dan doa menjadi inti dari peringatan tahun ini.

“Merayakan ulang tahun ke-94 tahun dengan cara sederhana, manajemen PSIS mengajak berdoa bersama rekan-rekan suporter Panser Biru, Snex, dan anak-anak Pesantren Al Bisri,” tulis PSIS dalam unggahan resminya.