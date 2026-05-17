Jonathan Bustos bakal Bergabung ke PSIS Semarang, Laskar Mahesa Jenar Tunjukkan Ambisi Besar Kembali ke Super League

JawaPos.com - Kabar pergerakan transfer mulai menghangat di kubu PSIS Semarang. Tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu dikabarkan tengah membidik gelandang serang asal Argentina, Jonathan Bustos, untuk memperkuat skuad menghadapi musim mendatang.

Nama Bustos muncul sebagai calon pengganti playmaker asal Brasil, Denilson, yang santer disebut bakal bergabung dengan Bhayangkara FC. Kehadiran Bustos dinilai bisa menjadi jawaban atas kebutuhan kreativitas lini tengah PSIS dalam misi besar kembali promosi ke Super League.

Jonathan Bustos bukan nama asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Gelandang kelahiran 29 Juni 1994 itu pernah memperkuat sejumlah klub Tanah Air dan dikenal punya kemampuan mengatur tempo permainan serta naluri menyerang yang cukup baik. Pemain dengan tinggi 1,74 meter tersebut saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp 3,94 miliar menurut data Transfermarkt.

Bustos pertama kali datang ke Indonesia pada musim 2021/2022 saat bergabung dengan Borneo FC Samarinda. Bersama Pesut Etam, ia tampil dalam 58 pertandingan dan mencetak 10 gol hingga musim 2022/2023. Selain itu, Bustos juga sempat membawa Borneo FC menjadi runner-up Piala Presiden 2022.

Setelah itu, ia melanjutkan karier bersama PSS Sleman pada musim 2023/2024. Bersama Super Elja, Bustos tampil 29 kali dan menyumbang enam gol. Meski sempat menunjukkan performa cukup konsisten, ia kemudian memilih merantau ke Liga Irak dengan bergabung bersama Al-Quwa Al-Jawiya pada musim 2024. Namun, kiprahnya di sana tidak berjalan mulus karena minim kesempatan bermain.

Pada putaran kedua Liga 1 musim 2024/2025, Bustos kembali ke Indonesia dan memperkuat Malut United dengan catatan sembilan penampilan. Setelah itu, ia melanjutkan karier di Liga 2 bersama Persela Lamongan pada musim 2025/2026 dan sukses mencetak lima gol dari 12 pertandingan.

Menariknya, kepindahan Bustos dari Persela disebut tidak lepas dari situasi internal klub. Saat itu, salah satu pemilik saham Persela, Fariz Julinar, memutuskan mundur dari manajemen klub. Tidak lama berselang, istrinya, Datu Nova, justru masuk ke PSIS Semarang dengan membeli mayoritas saham klub dan menjadi CEO baru Laskar Mahesa Jenar.

Sebelum akhirnya merapat ke klub Bolivia, The Strongest, Bustos juga sempat dikabarkan mengikuti gelombang pemain Persela yang menuju PSIS. Meski hingga kini belum tampil bersama The Strongest, rumor kedatangannya ke Semarang terus menguat.