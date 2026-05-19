Rumor Djajang Nurjaman ke PSIS Semarang menguat, Laskar Mahesa Jenar Siapkan Target Promosi ke Super League

JawaPos.com - Rumor mengenai calon pelatih baru PSIS Semarang menghadapi Liga 2 musim 2026/27 mulai ramai diperbincangkan. Nama Djajang Nurjaman disebut-sebut menjadi kandidat kuat untuk menukangi Laskar Mahesa Jenar pada musim depan.

Spekulasi itu muncul setelah Ketua Panser Biru Wareng mengunggah sebuah pernyataan melalui akun Instagram pribadi @kepareng_wareng. Dalam unggahan tersebut, dia memberi petunjuk soal sosok pelatih baru PSIS.

”Calon pelatih PSIS cluenya masih terikat dengan klub Liga 1, lisensi AFC Pro, pernah membawa klubnya juara. Akan diumumkan setelah Liga 1 berakhir? Aku kayaknya tahu pelatihnya siapa hahahah,” tulis Wareng.

Tak berhenti sampai di situ, pada kolom komentar unggahan tersebut Wareng juga sempat menyinggung inisial DN. Hal itu langsung memunculkan dugaan kuat bahwa sosok yang dimaksud adalah Djajang Nurjaman atau yang akrab disapa Djanur.

Nama Djanur memang memenuhi sejumlah petunjuk yang disebutkan. Pelatih kelahiran Majalengka, 30 Oktober 1964 itu diketahui memiliki lisensi AFC Pro dan saat ini masih terikat dengan Persib Bandung sebagai direktur teknik sejak tahun 2025.

Selain itu, Djanur juga memiliki rekam jejak panjang di sepak bola Indonesia. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah membawa Persib Bandung menjadi juara Indonesia Super League 2014. Dia juga sempat membawa Persib finis di posisi ketiga Piala Presiden 2017.

Karir kepelatihannya cukup berwarna. Djanur pernah menangani beberapa klub besar Indonesia seperti Persib Bandung, PSMS Medan, Persebaya Surabaya, Barito Putera, Persikabo 1973, Persela Lamongan hingga Gresik United.

Saat bersama PSMS Medan, dia berhasil membawa tim tersebut menjadi runner up Liga 2 musim 2017. Kemudian pada 2019, Djanur juga sukses membawa Persebaya Surabaya menjadi runner up Piala Presiden. Prestasi lainnya datang pada musim 2023/24 ketika mendapat penghargaan Best Coach Liga 2 saat menangani Persela Lamongan.