Rumor Djajang Nurjaman ke PSIS Semarang menguat, Laskar Mahesa Jenar Siapkan Target Promosi ke Super League

Djajang Nurjaman dikabarkan diincar PSIS. (Istimewa)
JawaPos.com - Rumor mengenai calon pelatih baru PSIS Semarang menghadapi Liga 2 musim 2026/27 mulai ramai diperbincangkan. Nama Djajang Nurjaman disebut-sebut menjadi kandidat kuat untuk menukangi Laskar Mahesa Jenar pada musim depan.
Spekulasi itu muncul setelah Ketua Panser Biru Wareng mengunggah sebuah pernyataan melalui akun Instagram pribadi @kepareng_wareng. Dalam unggahan tersebut, dia memberi petunjuk soal sosok pelatih baru PSIS.
”Calon pelatih PSIS cluenya masih terikat dengan klub Liga 1, lisensi AFC Pro, pernah membawa klubnya juara. Akan diumumkan setelah Liga 1 berakhir? Aku kayaknya tahu pelatihnya siapa hahahah,” tulis Wareng.
Baca Juga:Bintang Muda Persija Jakarta Theo Leeming Akui dapat Panggilan Timnas Indonesia U-19 Jelang Piala AFF U-19 2026
Tak berhenti sampai di situ, pada kolom komentar unggahan tersebut Wareng juga sempat menyinggung inisial DN. Hal itu langsung memunculkan dugaan kuat bahwa sosok yang dimaksud adalah Djajang Nurjaman atau yang akrab disapa Djanur.
Nama Djanur memang memenuhi sejumlah petunjuk yang disebutkan. Pelatih kelahiran Majalengka, 30 Oktober 1964 itu diketahui memiliki lisensi AFC Pro dan saat ini masih terikat dengan Persib Bandung sebagai direktur teknik sejak tahun 2025.
Selain itu, Djanur juga memiliki rekam jejak panjang di sepak bola Indonesia. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah membawa Persib Bandung menjadi juara Indonesia Super League 2014. Dia juga sempat membawa Persib finis di posisi ketiga Piala Presiden 2017.
Baca Juga:Barcelona Sempurnakan Rekor Kandang, Hansi Flick Lepas Robert Lewandowski dengan Emosional
Karir kepelatihannya cukup berwarna. Djanur pernah menangani beberapa klub besar Indonesia seperti Persib Bandung, PSMS Medan, Persebaya Surabaya, Barito Putera, Persikabo 1973, Persela Lamongan hingga Gresik United.
Saat bersama PSMS Medan, dia berhasil membawa tim tersebut menjadi runner up Liga 2 musim 2017. Kemudian pada 2019, Djanur juga sukses membawa Persebaya Surabaya menjadi runner up Piala Presiden. Prestasi lainnya datang pada musim 2023/24 ketika mendapat penghargaan Best Coach Liga 2 saat menangani Persela Lamongan.
Kabar mendekatnya Djanur ke PSIS dinilai sejalan dengan langkah manajemen baru klub. Di bawah kepemimpinan CEO Datu Nova, PSIS disebut mulai serius membangun kekuatan demi target kembali promosi ke Liga 1 musim depan.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit
Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20