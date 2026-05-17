Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20

JawaPos.com — Perjuangan pembalap Indonesia Veda Ega Pratama di Moto3 Catalunya 2026 berlangsung berat setelah harus memulai balapan dari posisi ke-20 di Circuito de Barcelona-Catalunya, Minggu (17/5/2026). Start dari barisan belakang membuat Veda wajib tampil agresif jika ingin finis di zona poin pada balapan sore nanti.

Veda Ega Pratama gagal menembus sesi Q2 usai kehilangan momentum terbaiknya pada run kedua sesi kualifikasi Moto3 Catalunya 2026.

Padahal pada run pertama, pembalap muda Indonesia tersebut sempat tampil kompetitif dengan mencatatkan waktu tercepat kedua di Q1.

Mengapa Veda Ega Pratama Gagal Tembus Q2? Veda Ega Pratama harus memulai perjuangannya dari sesi Q1 karena belum mampu langsung lolos ke Q2 sejak sesi latihan bebas.

Situasi itu membuat tekanan semakin besar karena hanya empat pembalap tercepat yang berhak lolos ke sesi penentuan pole position.

Pada sesi Q1 yang digelar Sabtu (16/5/2026) sore WIB, Veda sebenarnya sempat menunjukkan performa menjanjikan. Pembalap Indonesia itu tampil cukup cepat pada run pertama dan sempat menempati posisi kedua tercepat.

Namun, kondisi berubah pada run kedua ketika banyak pembalap meningkatkan catatan waktunya. Veda gagal mempertajam lap time secara maksimal dan akhirnya hanya membukukan waktu 1 menit 47,63 detik.

Catatan tersebut membuat Veda tertinggal 0,351 detik dari Guido Pini yang menjadi pebalap tercepat di Q1.

Akibat hasil itu, Veda gagal melangkah ke Q2 dan harus puas start dari posisi ke-20 untuk balapan utama Moto3 Catalunya 2026 karena penalti Casey O'Gorman yang harus turun 12 grid.