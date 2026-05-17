Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20

Jadwal dan link live streaming Moto3 Catalunya 2026. Veda Ega Pratama start P20 hadapi misi berat untuk raih poin dan tampil agresif di balapan. (Dok. Honda)
JawaPos.com — Perjuangan pembalap Indonesia Veda Ega Pratama di Moto3 Catalunya 2026 berlangsung berat setelah harus memulai balapan dari posisi ke-20 di Circuito de Barcelona-Catalunya, Minggu (17/5/2026). Start dari barisan belakang membuat Veda wajib tampil agresif jika ingin finis di zona poin pada balapan sore nanti.
Veda Ega Pratama gagal menembus sesi Q2 usai kehilangan momentum terbaiknya pada run kedua sesi kualifikasi Moto3 Catalunya 2026.
Padahal pada run pertama, pembalap muda Indonesia tersebut sempat tampil kompetitif dengan mencatatkan waktu tercepat kedua di Q1.
Veda Ega Pratama harus memulai perjuangannya dari sesi Q1 karena belum mampu langsung lolos ke Q2 sejak sesi latihan bebas.
Situasi itu membuat tekanan semakin besar karena hanya empat pembalap tercepat yang berhak lolos ke sesi penentuan pole position.
Pada sesi Q1 yang digelar Sabtu (16/5/2026) sore WIB, Veda sebenarnya sempat menunjukkan performa menjanjikan. Pembalap Indonesia itu tampil cukup cepat pada run pertama dan sempat menempati posisi kedua tercepat.
Namun, kondisi berubah pada run kedua ketika banyak pembalap meningkatkan catatan waktunya. Veda gagal mempertajam lap time secara maksimal dan akhirnya hanya membukukan waktu 1 menit 47,63 detik.
Catatan tersebut membuat Veda tertinggal 0,351 detik dari Guido Pini yang menjadi pebalap tercepat di Q1.
Akibat hasil itu, Veda gagal melangkah ke Q2 dan harus puas start dari posisi ke-20 untuk balapan utama Moto3 Catalunya 2026 karena penalti Casey O'Gorman yang harus turun 12 grid.
Posisi start tersebut jelas bukan modal ideal bagi Veda Ega Pratama. Apalagi karakter Sirkuit Catalunya cukup sulit untuk menyalip jika pembalap kehilangan momentum sejak awal lomba.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!