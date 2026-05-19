PSM Kirim Pesan Adem Meski Laga Lawan Persib Berlangsung Dalam Tensi Tinggi

JawaPos.com - Duel PSM Makassar kontra Persib Bandung di pekan ke-33 Super League 2025-2026 pada Minggu (17/5) berakhir dengan kemenangan tim tamu dengan skor 2-1. Victory Persib datang di akhir laga lewat sundulan bek mereka Julio Cesar (90+7’).

Selang sehari setelah pertandingan itu usai, PSM melalui akun media sosialinya mengunggah rekaman lensa duel yang berlangsung dalam tensi tinggi itu. Terdapat sekitar 17 foto yang memotret jalannya laga yang berlangsung di Gelora B.J. Habibie, Parepare itu.

Dari slide foto pertama di media sosial PSM, warganet langsung bisa menilai kalau laga itu sungguh begitu berarti bagi kedua tim. Di foto pertama terlihat pelatih PSM Ahmad Amiruddin dengan mata mendelik dan beradu argumen dengan kapten Persib Marc Klok.

Di slide empat tampak bagaimana para pemain PSM mengepung dan jatuh bangun untuk berjibaku dengan gelandang Persib Thom Haye. Lalu di slide enam, terdapat dua foto dalam satu bingkai.

Bingkai atas terlihat pemain Persib Adam Alis dan Rasyid Bakri bertabrakan dan jatuh. Sedang di bingkai bawah ada pemain depan Persib Uilliam Barros yang menjatuhkan diri dengan tangan terkena kaki pemain PSM.

Lalu di slide delapan dan sembilan, dua pencetak gol di laga itu gelandang Persib Thom Haye terlibat friksi dengan kapten PSM Yuran Fernandes. Di slide 11 terpacak bek Persib Patricio Matricardi melakukan hadangan kepada pemain depan PSM Luka Cumic.

”Laga dengan tensi tinggi #PSMvPERSIB. Semua tim pasti ingin hasil terbaik, semua ingin memenangkan laga demi laga. Namun di luar lapangan kita seharusnya tetap saling merangkul,” demikian bunyi takarir media sosial PSM dalam unggahan 17 foto ketika laga berlangsung.

Meski dalam foto-foto yang diunggah terlihata bagaimana laga berlangsung dalam tensi tinggi, rupanya pihak PSM membawa pesan adem. Yang terjadi di lapangan, selesai di lapangan. Sebab di luar laga, semuanya harus saling berangkulan.