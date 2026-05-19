Persib Bandung Berpotensi Besar Rayakan Hattrick Juara di GBLA, Beckham Putra Kirim Pesan ke Bobotoh

Selebrasi pemain Persib Bandung Beckham Putra Nugraha. (Taofik Achmad Hidayat)
JawaPos.com - Persib Bandung berpotensi besar merayakan hattrick juara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu (23/5) mendatang. Beckham Putra pun memberikan pesan kepada Bobotoh jelang perayaan pesta juara tersebut.
Persib Bandung tinggal selangkah lagi merebut gelar juara Super League 2025/2026. Tim berjuluk Pangeran Biru itu saat ini memimpin klasemen sementara dengan 78 poin, unggul dua angka atas Borneo FC Samarinda.
Dengan kondisi unggul dua angka di satu laga tersisa, praktis membuka lebar peluang Persib Bandung merebut gelar juara musim ini. Manisnya, gelar juara tersebut bisa mereka rayakan di depan puluhan ribu Bobotoh.
Pasalnya Persib Bandung akan memainkan laga pekan ke-34 dengan menjamu Persijap Jepara di Stadion GBLA akhir pekan ini. Untuk menjadi juara, Pangeran Biru hanya butuh hasil imbang saja dalam laga tersebut.
Di ambang juara, Beckham pun mengimbau kepada Bobotoh untuk menjaga suasana Kota Bandung tetap kondusif jelang pesta juara tersebut. Pemain yang akrab disapa Etam itu mengingatkan kepada Bobotoh untuk saling menjaga.
”Ya tentunya tetep kondusif, karena kita masih ada satu pertandingan lagi. Tetap jangan terlalu arogan juga, hargai juga pengendara yang lain,” kata Beckham saat ditemui wartawan, dikutip Selasa (19/5).
”Karena di Bandung juga bukan hanya Bobotoh yang merayakan, tapi ada yang pekerja lain juga untuk kesibukan bekerja,” sambung dia.
Oleh karena itu, Beckham sangat berharap para Bobotoh tetap kondusif jika pada akhirnya Persib Bandung sukses merebut gelar juara musim ini. Dia memberikan pesan menyentuh kepada seluruh fans bahwa ada keluarga yang menanti di rumah.
”Jadi pesan saya ya semoga tetep kondusif, tertib, dan jaga karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah,” harap Beckham.
