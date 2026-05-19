Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Selasa, 19 Mei 2026 | 18.41 WIB

Persib Bandung Berpotensi Besar Rayakan Hattrick Juara di GBLA, Beckham Putra Kirim Pesan ke Bobotoh

Selebrasi pemain Persib Bandung Beckham Putra Nugraha. (Taofik Achmad Hidayat) - Image

Selebrasi pemain Persib Bandung Beckham Putra Nugraha. (Taofik Achmad Hidayat)

JawaPos.com - Persib Bandung berpotensi besar merayakan hattrick juara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu (23/5) mendatang. Beckham Putra pun memberikan pesan kepada Bobotoh jelang perayaan pesta juara tersebut.

Persib Bandung tinggal selangkah lagi merebut gelar juara Super League 2025/2026. Tim berjuluk Pangeran Biru itu saat ini memimpin klasemen sementara dengan 78 poin, unggul dua angka atas Borneo FC Samarinda.

Dengan kondisi unggul dua angka di satu laga tersisa, praktis membuka lebar peluang Persib Bandung merebut gelar juara musim ini. Manisnya, gelar juara tersebut bisa mereka rayakan di depan puluhan ribu Bobotoh.

Pasalnya Persib Bandung akan memainkan laga pekan ke-34 dengan menjamu Persijap Jepara di Stadion GBLA akhir pekan ini. Untuk menjadi juara, Pangeran Biru hanya butuh hasil imbang saja dalam laga tersebut.

Di ambang juara, Beckham pun mengimbau kepada Bobotoh untuk menjaga suasana Kota Bandung tetap kondusif jelang pesta juara tersebut. Pemain yang akrab disapa Etam itu mengingatkan kepada Bobotoh untuk saling menjaga.

”Ya tentunya tetep kondusif, karena kita masih ada satu pertandingan lagi. Tetap jangan terlalu arogan juga, hargai juga pengendara yang lain,” kata Beckham saat ditemui wartawan, dikutip Selasa (19/5).

”Karena di Bandung juga bukan hanya Bobotoh yang merayakan, tapi ada yang pekerja lain juga untuk kesibukan bekerja,” sambung dia.

Oleh karena itu, Beckham sangat berharap para Bobotoh tetap kondusif jika pada akhirnya Persib Bandung sukses merebut gelar juara musim ini. Dia memberikan pesan menyentuh kepada seluruh fans bahwa ada keluarga yang menanti di rumah.

”Jadi pesan saya ya semoga tetep kondusif, tertib, dan jaga karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah,” harap Beckham.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Blak-blakan! Umuh Muchtar Sebut Maxwell Souza Tertarik Gabung Persib Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

Blak-blakan! Umuh Muchtar Sebut Maxwell Souza Tertarik Gabung Persib Bandung

Selasa, 19 Mei 2026 | 17.09 WIB

Usai Persib Pecahkan Kutukan di Parepare, Adam Alis: Kami Ingin Ukir Sejarah Juara di Bandung! - Image
Sepak Bola Indonesia

Usai Persib Pecahkan Kutukan di Parepare, Adam Alis: Kami Ingin Ukir Sejarah Juara di Bandung!

Selasa, 19 Mei 2026 | 12.50 WIB

Terbongkar! Marc Klok Bakar Semangat Persib Bandung, Pidato di Ruang Ganti Jadi Pelecut Tumbangkan PSM Makassar - Image
Sepak Bola Indonesia

Terbongkar! Marc Klok Bakar Semangat Persib Bandung, Pidato di Ruang Ganti Jadi Pelecut Tumbangkan PSM Makassar

Selasa, 19 Mei 2026 | 04.03 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

3

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

4

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

5

12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit

6

Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh

7

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

8

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

9

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

10

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore