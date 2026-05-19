Andika Rachmansyah
Selasa, 19 Mei 2026 | 17.09 WIB

Blak-blakan! Umuh Muchtar Sebut Maxwell Souza Tertarik Gabung Persib Bandung

Aksi Maxwell Souza bersama Persija Jakarta. (Dok. Maxwell Souza)

JawaPos.com - Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar angkat bicara soal rumor Maxwell Souza. Umuh menyebut bintang Persija Jakarta itu tertarik bergabung ke skuad Pangeran Biru, julukan Persib Bandung.

Rumor Maxwell Souza ke Persib Bandung mencuat ke permukaan beberapa pekan terakhir. Isu tersebut kian memanas ketika bintang asal Brasil itu secara mengejutkan tidak dibawa dalam rombongan skuad Persija Jakarta saat kalah 1-2 dari Pangeran Biru di Stadion Segiri, Samarinda, pada Minggu (10/5).

Terkait rumor tersebut, Umuh secara blak-blakan berharap winger berusia 31 tahun itu bisa bergabung dengan Persib Bandung musim depan. Bahkan, dia mengungkap Maxwell Souza memberi sinyal positif untuk pindah dari Persija Jakarta ke skuad Pangeran Biru.

”Ya mudah-mudahan bisa bergabung. Karena dia (Maxwell Souza) juga tertarik kepada Persib,” kata Umuh kepada wartawan, dikutip Selasa (19/5).

”Siapa pun juga pemain profesional dimanapun tidak tertutup kemungkinan (untuk gabung Persib Bandung),” sambung dia.

Kendati demikian, kata Umuh, keputusan akhir tetap ada di tangan Bojan Hodak. Pasalnya, pelatih asal Krosia tersebut juga belum menentukan pemain asing yang akan dipertahankan maupun dilepas untuk musim depan.

”Itu tergantung pelatih. Semua keputusan ada di tangan pelatih,” tutur Umuh.

Kontribusi Maxwell Souza Bersama Persija Jakarta

Tak ayal jika Persib Bandung tertarik mendaratkan bintang asal Brasil tersebut. Pasalnya Maxwell Souza tampil moncer di musim perdana bersama Persija Jakarta.

Maxwell Souza merupakan salah satu pemain kunci Persija Jakarta musim ini. Dia sudah mencatatkan 15 gol dan empat assist dari 30 penampilan, sekaligus menjadikannya top skor Macan Kemayoran.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
