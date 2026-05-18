Terbongkar! Marc Klok Bakar Semangat Persib Bandung, Pidato di Ruang Ganti Jadi Pelecut Tumbangkan PSM Makassar

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Persib Bandung berhasil menang dengan cara yang dramatis saat melawan PSM Makassar di Super League pekan ke-33. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare, Minggu (17/5).
Datang sebagai tamu, Persib langsung unggul di babak pertama melalui gol dari Thom Haye menit ke-33. Di babak kedua, PSM Makassar berhasil menyamakan kedudukan lewat gol dari Yuran Fernandes menit ke-54.
Saat laga akan berakhir imbang, Persib justru sukses berbalik unggul. Julio Cesar berhasil mencetak gol pada menit ke-90+7.
Kemenangan Persib tidak lepas dari peran kaptennya, Marc Klok. Saat di ruang ganti, dia memberikan pidato singkat untuk membakar semangat rekan setimnya.
Melalui sosial media, Marc Klok memperlihatkan apa yang disampaikannya pada para pemain Persib di ruang ganti. Dia mengatakan Persib selalu diragukan untuk meraih juara Liga Indonesia.
Gelandang 33 tahun itu menegaskan kepada rekan setimnya bahwa seluruh masyarakat Jawa Barat mendukung Persib untuk menjadi juara ketiga kalinya.
Marc Klok juga ingin para penggawa Persib berjuang untuk Bojan Hodak yang tidak bisa hadir karena kehilangan ibunya.
Pidato singkat di ruang ganti tersebut membuat Persib berhasil mengalahkan PSM. Bahkan, Maung Bandung menang dengan cara dramatis hingga menit akhir.
Di laga kemarin malam, Klok tidak bermain sejak menit awal yang membuat posisi kapten diberikan kepada Adam Alis. Gelandang Timnas Indonesia tersebut baru dimainkan pada awal babak kedua menggantikan Kakang Rudianto.
Dimainkannya Klok untuk membuat lini tengah lebih tangguh dari serangan pemain PSM. Melihat statistik permainan dari I League, dia melakukan dua tekel agar pertahanan Persib lebih kuat.
