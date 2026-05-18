Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 19 Mei 2026 | 04.03 WIB

Terbongkar! Marc Klok Bakar Semangat Persib Bandung, Pidato di Ruang Ganti Jadi Pelecut Tumbangkan PSM Makassar

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (Dok. Persib Bandung)

JawaPos.com -  Persib Bandung berhasil menang dengan cara yang dramatis saat melawan PSM Makassar di Super League pekan ke-33. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare, Minggu (17/5).

Datang sebagai tamu, Persib langsung unggul di babak pertama melalui gol dari Thom Haye menit ke-33. Di babak kedua, PSM Makassar berhasil menyamakan kedudukan lewat gol dari Yuran Fernandes menit ke-54.

Saat laga akan berakhir imbang, Persib justru sukses berbalik unggul. Julio Cesar berhasil mencetak gol pada menit ke-90+7.

Marc Klok Bakar Semangat Pemain Persib

Kemenangan Persib tidak lepas dari peran kaptennya, Marc Klok. Saat di ruang ganti, dia memberikan pidato singkat untuk membakar semangat rekan setimnya.

Melalui sosial media, Marc Klok memperlihatkan apa yang disampaikannya pada para pemain Persib di ruang ganti. Dia mengatakan Persib selalu diragukan untuk meraih juara Liga Indonesia.

Gelandang 33 tahun itu menegaskan kepada rekan setimnya bahwa seluruh masyarakat Jawa Barat mendukung Persib untuk menjadi juara ketiga kalinya.

Marc Klok juga ingin para penggawa Persib berjuang untuk Bojan Hodak yang tidak bisa hadir karena kehilangan ibunya.

Marc Klok membakar semangat rekan-rekannya dengan mengingatkan perjalanan panjang tim musim ini.

Menurutnya, seluruh pemain memiliki mimpi yang sama, meski datang dengan motivasi dan pengorbanan berbeda.

"Sudah berapa lama kita bersama di musim ini? Kita punya satu impian dan berbagi impian yang sama, tapi masing-masing dari kita memiliki motivasi berbeda dan pengorbanan yang berbeda untuk impian ini," ucap Klok dalam unggahan di Instagram.

Klok lalu menyinggung perjalanan tim dalam dua musim terakhir. Pada 2024, banyak pihak meragukan peluang mereka menjadi juara karena tertinggal jauh. Namun, keraguan itu berhasil dipatahkan. Saat gelar akhirnya diraih, kesuksesan tersebut justru dianggap sekadar keberuntungan.

"Padahal itu bukan keberuntungan, itu kualitas," tegasnya.

Ia juga mengingatkan pencapaian musim berikutnya. Banyak yang menilai mustahil ada tim yang mampu menjadi juara secara beruntun. Namun, timnya kembali membuktikan sebaliknya.

Kini tantangan lebih besar menanti. Klok menegaskan belum ada klub Indonesia yang mampu meraih tiga gelar liga berturut-turut. Menurutnya, kesempatan mencetak sejarah kini berada di tangan mereka.

"Ini bukan hanya untuk kita. Ada 50 juta orang di Jawa Barat, anak-anak kecil, orang tua, mereka mengandalkan kita. Mereka memberikan hidupnya untuk kita, mereka berdoa untuk kita," kata Klok penuh semangat.

Baginya, kemenangan bukan sekadar trofi. Lebih dari itu, kemenangan akan menjadi warisan yang menginspirasi banyak orang dan menanamkan keyakinan bahwa tidak ada hal yang mustahil.

Di akhir pesannya, Klok menyinggung sosok pelatih Bojan Hodak yang tengah berduka. Ia mengungkapkan Bojan tetap memilih bersama tim meski ibunya sakit, sebelum akhirnya pulang karena sang ibu meninggal dunia.

"Kini kita lakukan untuk dia, kawan! Kita melakukannya untuk dia!" tutup Klok.

Pidato singkat di ruang ganti tersebut membuat Persib berhasil mengalahkan PSM. Bahkan, Maung Bandung menang dengan cara dramatis hingga menit akhir.

Performa Marc Klok

Di laga kemarin malam, Klok tidak bermain sejak menit awal yang membuat posisi kapten diberikan kepada Adam Alis. Gelandang Timnas Indonesia tersebut baru dimainkan pada awal babak kedua menggantikan Kakang Rudianto.

Dimainkannya Klok untuk membuat lini tengah lebih tangguh dari serangan pemain PSM. Melihat statistik permainan dari I League, dia melakukan dua tekel agar pertahanan Persib lebih kuat.

