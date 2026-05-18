Terbongkar! Marc Klok Bakar Semangat Persib Bandung, Pidato di Ruang Ganti Jadi Pelecut Tumbangkan PSM Makassar

Marc Klok membakar semangat rekan-rekannya dengan mengingatkan perjalanan panjang tim musim ini.

Menurutnya, seluruh pemain memiliki mimpi yang sama, meski datang dengan motivasi dan pengorbanan berbeda.

"Sudah berapa lama kita bersama di musim ini? Kita punya satu impian dan berbagi impian yang sama, tapi masing-masing dari kita memiliki motivasi berbeda dan pengorbanan yang berbeda untuk impian ini," ucap Klok dalam unggahan di Instagram.

Klok lalu menyinggung perjalanan tim dalam dua musim terakhir. Pada 2024, banyak pihak meragukan peluang mereka menjadi juara karena tertinggal jauh. Namun, keraguan itu berhasil dipatahkan. Saat gelar akhirnya diraih, kesuksesan tersebut justru dianggap sekadar keberuntungan.

"Padahal itu bukan keberuntungan, itu kualitas," tegasnya.

Ia juga mengingatkan pencapaian musim berikutnya. Banyak yang menilai mustahil ada tim yang mampu menjadi juara secara beruntun. Namun, timnya kembali membuktikan sebaliknya.

Kini tantangan lebih besar menanti. Klok menegaskan belum ada klub Indonesia yang mampu meraih tiga gelar liga berturut-turut. Menurutnya, kesempatan mencetak sejarah kini berada di tangan mereka.

"Ini bukan hanya untuk kita. Ada 50 juta orang di Jawa Barat, anak-anak kecil, orang tua, mereka mengandalkan kita. Mereka memberikan hidupnya untuk kita, mereka berdoa untuk kita," kata Klok penuh semangat.

Baginya, kemenangan bukan sekadar trofi. Lebih dari itu, kemenangan akan menjadi warisan yang menginspirasi banyak orang dan menanamkan keyakinan bahwa tidak ada hal yang mustahil.

Di akhir pesannya, Klok menyinggung sosok pelatih Bojan Hodak yang tengah berduka. Ia mengungkapkan Bojan tetap memilih bersama tim meski ibunya sakit, sebelum akhirnya pulang karena sang ibu meninggal dunia.