Usai Persib Pecahkan Kutukan di Parepare, Adam Alis: Kami Ingin Ukir Sejarah Juara di Bandung!

JawaPos.com - Kemenangan dramatis diraih Persib Bandung saat menaklukkan PSM Makassar dengan skor 2-1 Laga pekan ke-33 Super League 2025/2026 itu digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5).

Hasil ini terasa begitu spesial bagi skuad Maung Bandung karena mereka akhirnya mampu mematahkan tren buruk di markas Juku Eja. Itu sudah berlangsung dalam beberapa musim terakhir.

Pertandingan berjalan sengit sejak menit awal. Persib sempat unggul lebih dulu lewat gol Thom Haye pada menit ke-33 sebelum tuan rumah menyamakan kedudukan melalui Yuran Fernandez di menit ke-54.

Ketika laga tampak akan berakhir imbang, Julio Cesar muncul sebagai pahlawan lewat sundulan dramatis pada menit 90+7 yang memastikan tiga poin penting untuk tim tamu.

Gelandang Persib Adam Alis mengaku bangga dengan perjuangan timnya. Dia bahkan menyebut kemenangan tersebut terasa sulit dipercaya mengingat beratnya tantangan bermain di kandang PSM.

"Rasanya bangga dan enggak percaya kami bisa meraih hasil maksimal di kandang PSM. Ini bukan pertandingan mudah buat Persib, tapi kami bisa melewatinya karena kerja keras semua pemain," ujar Adam Alis.

Bagi pemain bernomor punggung 18 itu, kemenangan di Parepare bukan hanya soal tambahan tiga poin dalam perebutan gelar juara. Lebih dari itu, hasil tersebut menjadi bukti mentalitas baru Persib yang mampu bangkit dan memutus catatan negatif di kandang lawan yang selama ini sulit ditaklukkan.

Meski berada di atas angin dalam perburuan trofi, Adam meminta rekan-rekannya untuk tidak terlena oleh euforia kemenangan. Fokus penuh kini diarahkan ke laga pamungkas menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (23/5).