Masa Depan Pelatih Persija Jakarta Masih Tanda Tanya, Kontrak Mauricio Souza Segera Berakhir

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. (Instagram Mauricio Souza)
JawaPos.com – Masa depan Mauricio Souza bersama Persija Jakarta masih menjadi tanda tanya. Pelatih asal Brasil itu belum bisa memastikan apakah akan bertahan musim depan atau tidak.
Usai mengalahkan Persik Kediri 3-1 (16/5), Souza menegaskan bahwa keputusan mengenai masa depannya baru akan ditentukan setelah berdiskusi dengan manajemen Persija.
“Saya baru bisa menjawab setelah berdiskusi dengan dewan direksi dan memutuskan apakah akan tetap bersama klub ini atau tidak,” ujar Souza.
Kontrak Souza bersama Persija memang berakhir pada akhir musim ini. Sejak datang pada awal musim, dia membawa Persija meraih 21 kemenangan dari 33 pertandingan serta memastikan finis di posisi ketiga klasemen.
Meski tampil konsisten, Souza gagal memenuhi target juara yang dibebankan manajemen. Persija juga dua kali kalah dari Persib Bandung musim ini. Meski demikian, Souza mengaku puas dengan kualitas skuad Persija saat ini. Namun, dia belum bisa memastikan komposisi tim musim depan.
“Siapa yang bertahan dan pergi tidak sepenuhnya tergantung pada saya. Nanti setelah ada keputusan, baru dibicarakan lagi,” katanya.
