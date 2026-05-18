Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Ali Mahrus, Taufiq Ardyansyah
Selasa, 19 Mei 2026 | 04.00 WIB

Masa Depan Pelatih Persija Jakarta Masih Tanda Tanya, Kontrak Mauricio Souza Segera Berakhir

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. (Instagram Mauricio Souza) - Image

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. (Instagram Mauricio Souza)

JawaPos.com  – Masa depan Mauricio Souza bersama Persija Jakarta masih menjadi tanda tanya. Pelatih asal Brasil itu belum bisa memastikan apakah akan bertahan musim depan atau tidak.

Usai mengalahkan Persik Kediri 3-1 (16/5), Souza menegaskan bahwa keputusan mengenai masa depannya baru akan ditentukan setelah berdiskusi dengan manajemen Persija.

“Saya baru bisa menjawab setelah berdiskusi dengan dewan direksi dan memutuskan apakah akan tetap bersama klub ini atau tidak,” ujar Souza.

Kontrak Souza bersama Persija memang berakhir pada akhir musim ini. Sejak datang pada awal musim, dia membawa Persija meraih 21 kemenangan dari 33 pertandingan serta memastikan finis di posisi ketiga klasemen.

Meski tampil konsisten, Souza gagal memenuhi target juara yang dibebankan manajemen. Persija juga dua kali kalah dari Persib Bandung musim ini. Meski demikian, Souza mengaku puas dengan kualitas skuad Persija saat ini. Namun, dia belum bisa memastikan komposisi tim musim depan.

“Siapa yang bertahan dan pergi tidak sepenuhnya tergantung pada saya. Nanti setelah ada keputusan, baru dibicarakan lagi,” katanya.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Prestasi Persija Jakarta! Dominan di EPA Super League, Sabet Predikat Akademi Terbaik dan Borong Penghargaan Individu - Image
Sepak Bola Indonesia

Prestasi Persija Jakarta! Dominan di EPA Super League, Sabet Predikat Akademi Terbaik dan Borong Penghargaan Individu

Selasa, 19 Mei 2026 | 01.27 WIB

Alexandre Gama Tinggalkan Port FC, The Jakmania Bujuk untuk Tangani Persija Jakarta Musim Depan - Image
Sepak Bola Indonesia

Alexandre Gama Tinggalkan Port FC, The Jakmania Bujuk untuk Tangani Persija Jakarta Musim Depan

Senin, 18 Mei 2026 | 21.58 WIB

Surat Cinta Netizen The Jakmania ke Manajemen Persija, Dijamin Juara Musim Depan? - Image
Sepak Bola Indonesia

Surat Cinta Netizen The Jakmania ke Manajemen Persija, Dijamin Juara Musim Depan?

Senin, 18 Mei 2026 | 21.40 WIB

Terpopuler

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas - Image
1

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

2

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

5

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

6

Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2

7

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

8

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

9

12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta

10

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore