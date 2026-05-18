Prestasi Persija Jakarta! Dominan di EPA Super League, Sabet Predikat Akademi Terbaik dan Borong Penghargaan Individu

JawaPos.com - Persija Jakarta menutup Elite Pro Academy (EPA) Super League 2025/2026 dengan sederet pencapaian membanggakan. Tak hanya menyabet gelar juara di kompetisi EPA Super League U-20, tim berjuluk Macan Kemayoran itu juga meraih predikat akademi terbaik pada musim ini.

Tak hanya itu saja, Persija Jakarta memborong berbagai penghargaan individu dan tim. Pelatih Persija U-20, Furqon Alkatiri, terpilih sebagai Pelatih Terbaik EPA U-20 Super League 2025/2026.

Sementara itu, pelatih Persija U-18, Ferdiansyah, juga meraih penghargaan sebagai Pelatih Terbaik EPA U-18 Super League.

Tak berhenti di situ, Persija U-16 dan U-18 turut mendapat predikat Tim Fair Play berkat konsistensi mereka menjunjung tinggi sportivitas sepanjang kompetisi.

Di kategori individu, Ahmad Mujadid tampil impresif dengan menyabet gelar Top Skor EPA U-20 setelah mengoleksi 27 gol.

Lalu, Persija Jakarta kembali dinobatkan menjadi akademi terbaik sepak bola EPA Super League 2025/2026. Pencapaian tersebut menegaskan konsistensi Macan Kemayoran dalam membangun sistem pembinaan usia muda yang terus berkembang dari musim ke musim.

Direktur Akademi dan Kepala Pengembangan Persija Development, Ricky Nelson, menyampaikan gelar juara Persija Jakarta U-20 merupakan buah dari kerja keras dan proses panjang yang dijalani tim sepanjang musim.

Ricky meegaskan pihak manajemen akan terus berkomitmen melahirkan pemain-pemain berkualitas.

“Raihan juara Persija U-20 itu sebagai penanda konsistensi kami yang tak mau cepat puas dengan apa yang telah diraih sebelumnya. Sebenarnya juara bukan tujuan utama kami,” kata Ricky kepada wartawan termasuk JawaPos.com, dikutip Senin (18/5/2026).