Tiga Bulan Menepi, Mauro Zijlstra Kembali Tampil dan Bantu Persija Raih Tiga Poin

Mauro Zijlstra kembali dari cedera hamstring dan sukses bawa Persija Jakarta raih tiga poin. (Istimewa)
JawaPos.com - Kembalinya Mauro Zijlstra menjadi kabar baik bagi Persija Jakarta jelang akhir musim kompetisi.
Penyerang muda berusia 21 tahun itu akhirnya kembali tampil setelah absen cukup lama akibat cedera hamstring yang sempat mengganggu performanya sejak awal Maret 2026.
Pada laga kontra Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Jumat (16/5), Zijlstra dipercaya tampil sebagai starter oleh pelatih Mauricio Souza.
Kehadirannya memberi tambahan tenaga di lini depan Macan Kemayoran yang sedang berusaha menjaga konsistensi performa.
Laga tersebut menjadi momen spesial bagi Zijlstra. Pasalnya, ia harus menunggu hampir tiga bulan untuk kembali merasakan atmosfer pertandingan bersama Persija.
Sebelum mengalami cedera, pemain muda itu terakhir kali tampil saat menghadapi PSM Makassar pada 20 Februari 2026.
Dalam pertandingan tersebut, Zijlstra masuk dari bangku cadangan pada menit ke-85. Namun, nasib kurang beruntung datang dua pekan kemudian.
Saat menjalani official training jelang pertandingan melawan Borneo FC pada 2 Maret 2026, ia mengalami cedera hamstring yang membuatnya harus menepi cukup lama.
Proses pemulihan sebenarnya sempat berjalan positif. Zijlstra bahkan sempat bergabung bersama Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 dan berhasil mencetak gol ke gawang St. Kitts and Nevis. Akan tetapi, cedera kembali kambuh setelah turnamen tersebut selesai.
Kini, setelah melewati masa pemulihan yang panjang, Zijlstra mengaku bersyukur bisa kembali bermain bersama Persija. Ia juga senang karena comeback-nya berakhir dengan hasil positif bagi tim.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit
Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20