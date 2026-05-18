Tiga Bulan Menepi, Mauro Zijlstra Kembali Tampil dan Bantu Persija Raih Tiga Poin

JawaPos.com - Kembalinya Mauro Zijlstra menjadi kabar baik bagi Persija Jakarta jelang akhir musim kompetisi.

Penyerang muda berusia 21 tahun itu akhirnya kembali tampil setelah absen cukup lama akibat cedera hamstring yang sempat mengganggu performanya sejak awal Maret 2026.

Pada laga kontra Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Jumat (16/5), Zijlstra dipercaya tampil sebagai starter oleh pelatih Mauricio Souza.

Kehadirannya memberi tambahan tenaga di lini depan Macan Kemayoran yang sedang berusaha menjaga konsistensi performa.

Laga tersebut menjadi momen spesial bagi Zijlstra. Pasalnya, ia harus menunggu hampir tiga bulan untuk kembali merasakan atmosfer pertandingan bersama Persija.

Sebelum mengalami cedera, pemain muda itu terakhir kali tampil saat menghadapi PSM Makassar pada 20 Februari 2026.

Dalam pertandingan tersebut, Zijlstra masuk dari bangku cadangan pada menit ke-85. Namun, nasib kurang beruntung datang dua pekan kemudian.

Saat menjalani official training jelang pertandingan melawan Borneo FC pada 2 Maret 2026, ia mengalami cedera hamstring yang membuatnya harus menepi cukup lama.

Proses pemulihan sebenarnya sempat berjalan positif. Zijlstra bahkan sempat bergabung bersama Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 dan berhasil mencetak gol ke gawang St. Kitts and Nevis. Akan tetapi, cedera kembali kambuh setelah turnamen tersebut selesai.