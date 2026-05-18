Skenario Persib Bandung Segel Juara Super League! Pekan Terakhir Tak Perlu Pusing Pikirkan Borneo FC

JawaPos.com - Persib Bandung selangkah lagi mengunci gelar juara Super League 2025/2026. Tim berjuluk Pangeran Biru itu bisa mengunci gelar juaranya di pekan terakhir alias pekan ke-34 tanpa perlu pusing memikirkan Borneo FC Samarinda, yang menjadi pesaing terdekatnya.

Persib Bandung selangkah lebih dekat dengan juara usai meraih kemenangan tandang kontra PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025/2026. Skuad Pangeran Biru menang super dramatis dengan skor tipis 2-1.

Dalam laga tersebut, Persib Bandung membuka keunggulan lebih dulu lewat gol Thom Haye (34’), sebelum mampu disamakan oleh Yuran Fernandes pada menit ke-53. Tapi Pangeran Biru menunjukkan mentalitasnya, karena mencetak gol di menit-menit akhir lewat sundulan Julio Cesar (90+7’).

Kemenangan tersebut praktis memperkokoh Persib Bandung di puncak klasemen sementara Super League 2025/2026. Mereka kini memimpin klasemen dengan 78 poin, unggul dua angka atas Borneo FC yang terpeleset di pekan ke-33. Skuad berjuluk Pesut Etam itu bermain imbang 0-0 saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (17/5) malam WIB.

Jarak dua angka atas Borneo FC itu praktis membuat Persib Bandung di ambang juara. Pangeran Biru pun berpeluang besar merayakan pesta juaranya di hadapan ribuan Bobotoh.

Pasalnya, Persib Bandung akan melakoni laga pekan ke-34 dengan menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu (23/5/2026) mendatang. Jika menang, maka Pangeran Biru akan merebut trofi juara ketiga secara beruntun.

Bahkan Persib Bandung tak perlu repot-repot meraih kemenangan. Hasil imbang kontra Persijap Jepara saja sudah cukup membawa mereka juara karena unggul head to head atas Borneo FC. Dengan begitu, mereka tidak perlu pusing memikirkan hasil pertandingan Pesut Etam.

Kecuali Persib Bandung menelan kekalahan dari Persijap Jepara, karena harus menggantungkan nasibnya pada hasil Borneo FC kontra Malut United di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (23/5) mendatang. Andai Pesut Etam menang, Pangeran Biru dipastikan gagal juara. Tapi jika laga tersebut berakhir imbang atau kalah, Marc Klok cs juara.

Sekadar diketahui, jika Persib Bandung berhasil merebut gelar juara musim ini, maka mereka akan menggoreskan tinta sejarah di sepak bola Indonesia. Pangeran Biru akan menjadi satu-satunya tim yang sukses meraih juara tiga kali secara beruntun di era modern Liga Indonesia.

