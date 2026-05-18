Persib Bandung Raih Kemenangan Krusial Lawan PSM Makassar, Marc Klok Beri Kado Spesial Buat Bobotoh

Persib Bandung Raih Kemenangan Krusial Lawan PSM Makassar, Marc Klok: Kado Spesial Buat Bobotoh. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Kapten Persib Bandung, Marc Klok, sangat bangga dengan perjuangan para pemain setelah berhasil meraih kemenangan krusial melawan PSM Makassar di pekan ke-33 Super League 2025/2026. Klok pun mempersembahkan kemenangan tersebut kepada Bobotoh.
Persib Bandung meraih kemenangan dramatis saat bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5) kemarin. Tim berjuluk Pangeran Biru itu menang tipis atas tuan rumah dengan skor 2-1.
Persib Bandung membuka keunggulan lebih dulu lewat gol Thom Haye (33’). Namun, PSM Makassar mampu menyamakan kedudukan lewat sundulan Yuran Fernandes (54’). Ketika laga tampaknya bakal berakhir imbang, Pangeran Biru secara mengejutkan mencetak gol kemenangan lewat tandukan Julio Cesar (90+7’).
“Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir,” kata Klok dalam konferensi pers usai laga kontra PSM Makassar, dikutip Senin (18/5/2026).
Klok mengungkapkan bahwa kemenangan ini terasa sangat spesial. Selain membuat Persib Bandung di ambang juara, kemenangan tersebut sekaligus menyudahi catatan buruk Pangeran Biru dalam laga tandang kontra PSM Makassar.
Di dua pertemuan tandang sebelumnya, Persib Bandung tidak pernah merasakan kemenangan dengan menelan kekalahan dan hasil imbang. Maka itu, Klok sangat senang Pangeran Biru bisa meraih kemenangan sekaligus membuat peluang merebut juara terbuka sangat lebar.
“Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah dua musim terakhir di sini. Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat Persib Bandung, buat peluang juara, buat semua orang-orang di Jawa Barat,” ujar Klok.
“Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua (Bobotoh) dan saya sangat-sangat excited untuk tanggal 23 (melawan Persijap Jepara) di Bandung,” tambah Klok.
Klok sangat menantikan pertandingan pekan terakhir Persib Bandung kontra Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5) mendatang. Pasalnya, Pangeran Biru berpotensi besar merayakan gelar juara di hadapan puluhan ribu Bobotoh.
Sebagaimana diketahui, kemenangan atas PSM Makassar membuat Persib Bandung kukuh di puncak klasemen dengan 78 poin. Mereka unggul dua angka atas Borneo FC Samarinda yang terpeleset di pekan ke-33 setelah bermain imbang 0-0 kontra Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (17/5) malam WIB.
