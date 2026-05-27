Gerak Cepat! Persija Jakarta Segera Umumkan Pelatih Baru Pengganti Mauricio Souza

JawaPos.com - Manajemen Persija Jakarta bergerak cepat usai tidak memperpanjang kontrak Mauricio Souza. Skuad berjuluk Macan Kemayoran itu mengklaim telah melakukan komunikasi dengan kandidat pelatih baru.

Persija Jakarta resmi berpisah dengan Mauricio Souza pada Selasa (26/5). Pihak manajemen Macan Kemayoran tidak memperpanjang kontrak pelatih asal Brasil itu karena gagal mencapai target yang disepakati di awal musim.

Kini, sosok pelatih kepala Persija Jakarta pun menjadi tanda tanya besar. Pihak manajemen belum mengumumkan nakhoda baru Macan Kemayoran untuk mengarungi kompetisi Super League 2026/2027.

Meski demikian, Mohamad Prapanca selaku Direktur Persija Jakarta mengungkapkan telah menjajaki komunikasi dengan kandidat pelatih baru. Pihaknya akan segera menentukan sosok yang tepat untuk menjadi suksesor Souza di musim depan.

”Sebagai penggantinya, kami sudah menjalin komunikasi dengan kandidat pelatih baru. Dalam waktu dekat, kami akan menentukan sosok yang paling tepat untuk membawa Persija meraih juara pada musim 2026/2027,” ungkap Prapanca dalam keterangan resmi Persija Jakarta, dipetik Rabu (27/5).

Bukan hanya Souza saja yang kontraknya tidak diperpanjang. Persija Jakarta juga memutuskan mengakhiri kebersamaan dengan Italo Bartole Resende (asisten pelatih), Vitor Branco da Cruz (pelatih fisik), Gerson Rodrigues Rios (pelatih kiper), Caio Araujo (analis), dan Claudio Luzardi (interpreter).

Kisah Souza dkk. bersama Persija Jakarta hanya berjalan satu musim saja. Meski demikian, kinerja pelatih asal Brasil itu bisa dikatakan cukup bagus karena sukses membawa Macan Kemayoran finis peringkat ketiga dengan raihan 71 poin.

Perolehan 71 poin tersebut sekaligus membawa Persija Jakarta mencetak sejarah klub. Perolehan poin tersebut menjadi perolehan pon tertinggi yang berhasil diraih Macan Kemayoran sepanjang era Liga 1 dimulai sejak 2017.