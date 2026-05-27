Rumor Transfer Super League Kian Memanas! Maxwell Souza Gabung Persib Bandung, Mariano Peralta ke Persija Jakarta

Selebrasi Pemain Persija Jakarta Maxwell usai membobol gawang Semen Padang di Jakarta Internasional Stadion, Sabtu (23/5). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Rumor transfer pemain untuk Super League 2026/2027 kian memanas seiring berakhirnya kompetisi musim ini. Yang paling menyita perhatian, rumor Maxwell Souza merapat ke Persib Bandung dan Mariano Peralta ke Persija Jakarta.
Maxwell merupakan salah satu pemain penting Persija Jakarta di Super League 2025/2026. Winger asal Brasil itu sukses mengemas 16 gol serta empat assist dari 31 penampilan bersama skuad Macan Kemayoran.
Jumlah gol tersebut membuat Maxwell menjadi pencetak gol terbanyak bagi Persija Jakarta di musim ini. Bisa dikatakan, eks pemain Cuiaba itu merupakan figur penting dalam kesuksesan Macan Kemayoran finis peringkat ketiga pada musim ini.
Namun demikian, nasib Maxwell masih belum jelas bersama Persija Jakarta. Hingga kini, belum ada kabar pihak manajemen akan memperpanjang kontrak pemain berusia 31 tahun tersebut.
Justru, Maxwell sangat santer dikabarkan akan merapat ke klub rival Persija Jakarta, yakni Persib Bandung. Bintang asal Brasil itu diprediksi kuat akan berseragam Pangeran Biru pada Super League 2026/2027.
Salah satu akun instagram fanbase Persib Bandung, @persib.bgt, bahkan menyebut transfer Maxwell Souza tinggal menunggu waktu saja untuk diumumkan. Mereka mengklaim pemain asal Brasil itu sudah mencapai kata sepakat dengan pihak manajemen Pangeran Biru.
Jika transfer tersebut benar terjadi, artinya Persija Jakarta harus kehilangan figur penting pada sektor lini serang mereka. Namun, pihak Macan Kemayoran juga tidak berdiam diri begitu saja.
Persija Jakarta dilaporkan sudah menemukan figur tepat sebagai pengganti Maxwell. Sosok tersebut adalah winger Borneo FC Samarinda Mariano Peralta.
Harus diakui, pemain asal Argentina itu merupakan salah satu pemain andalan Borneo FC di musim ini dalam perebutan gelar juara melawan Persib Bandung. Peralta tidak pernah absen membela skuad Pesut Etam di Super League 2025/2026.
