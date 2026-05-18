Statistik Persib Musim Ini yang Bikin Melongo, Sudah 6 Kali Bikin Gol Saat Injury Time!

Pemain Persib usai menang atas PSM pada Minggu (17/5). (Dok. Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung semakin dekat dengan gelar juara Super League 2025-2026. Tim berjuluk Maung Bandung itu meraup tiga poin ketika menjalani laga tandang ke Parepare melawan PSM Makassar pada Minggu (17/5) malam.
Kemenangan Persib atas PSM di pekan ke-33 ini didapatkan secara dramatis. Sundulan bek mereka Julio Cesar saat injury time membuat Persib pun menang dengan skor 2-1.
Ketika Persib menang di Parepare, pesaing terdekatnya Borneo FC Samarinda justru gagal mendapatkan poin absolut. Borneo FC ditahan imbang 0-0 oleh tuan rumah Persijap Jepara (17/5).
Dengan situasi ini, Persib lantas unggul dua poin atas Borneo FC sampai pekan ke-33 (78-76). Meski berjarak dua poin, perebutan gelar juara musim ini masih sengit dan akan ditentukan pekan ke-34 pada Sabtu (23/5) mendatang.
Persib dijadwalkan bersua Persijap di Bandung. Sementara Borneo FC akan meladeni Malut United di Samarinda.
”Ini pertandingan yang tidak mudah. Tapi, kita datang ke sini untuk memperjuangkan kemenangan,” kata asisten pelatih Persib Igor Tolic di situs resmi tim.
”Gol yang dicetak Julio (Cesar) mengunci kemenangan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada pemain yang telah berjuang di lapangan hingga detik terakhir. Itu menunjukkan karakter kita,” tambah Tolic.
Musim ini, Persib memang tidak hanya sekali membuat gol saat injury time. Maung Bandung menorehkan enam gol ketika laga sudah berlangsung 90 menit.
Selain saat lawan PSM pada Minggu (17/5) malam, gol-gol Persib yang tercipta di atas menit 90 juga terjadi saat lawan Persijap (18/8), PSIM Jogja (24/8), Arema FC (22/9), Persita Tangerang (22/9), dan Borneo FC (5/12).
