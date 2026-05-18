Surat Cinta Netizen The Jakmania ke Manajemen Persija, Dijamin Juara Musim Depan?

Sejumlah The Jakmania memberikan dukungan kepada pemain Persija Jakarta di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Jumat (8/5/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Kompetisi Super League 2025/2026 tinggal menyisakan satu laga. Di klasemen sementara, Persija Jakarta masih bercokol di peringkat ketiga dan dipastikan gagal bersaing dengan Persib Bandung serta Borneo FC dalam perburuan gelar juara.
Fakta itu membuat netizen The Jakmania melontarkan unek-unek mereka lewat media sosial. Mereka membuat 'surat cinta' kepada manajemen Macan Kemayoran, yang di dalamnya berisi masukan agar Rizky Ridho dkk semakin baik dalam menjalani persaingan kompetisi musim depan.
Unek-unek mereka tak lepas dari geliat aktivitas manajemen Persib dalam memberikan servis kepada para pemain Pangeran Biru.
Baca Juga:Bintang Muda Persija Jakarta Theo Leeming Akui dapat Panggilan Timnas Indonesia U-19 Jelang Piala AFF U-19 2026
Contoh kecil ketika manajemen Persib menyediakan sleeper bus kepada pemain, karena mereka menyadari tekanan besar yang menghimpit dalam upaya memecahkan rekor meraih hattrick juara.
"Jujur yeee, Tim mane yang fasilitasin pemainnye pake Sleeper Bus...Ini mah Manajemen Persib udah ada di level yang jauuuuh...KINERJA MANAJEMEN ADALAH PONDASI," tulis akun Instagram @jakfootball.1928.
Baca Juga:Hasil Super League 2025/2026: Ditahan Imbang Persijap Jepara, Peluang Juara Borneo FC Tipis!
Mereka pun melanjutkan unggahannya: "Dear @officialprapanca dan jajarannya,
Kalau emang mau target juara musim depan, manajemen juga harus kasih yang terbaik ke tim. Jangan cuma lempar bola panas ke pelatih.
Ga usah jauh2 buat juara deh, musim depan mau liat progress manajemen dulu dari poin-poin di bawah ini:
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong