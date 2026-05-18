Macan Kemayoran Muda Tunjukkan Taringnya! Persija Jakarta U-20 Rebut Gelar Juara EPA U-20 2025/2026

Persija Jakarta U-20 juara EPA Super League U-20 2025/2026. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta U-20 keluar sebagai juara Elite Pro Academy (EPA) Super League U-20 2025/2026. Kepastian tersebut didapat setelah skuad muda Macan Kemayoran menerkam Malut United U-20 dengan skor tipis 1-0 di partai final.
Laga pemungkas Persija Jakarta U-20 vs Malut United U-20 berjalan sengit di Garudayaksa Football Academy, Bekasi, Minggu (17/5). Namun Macan Kemayoran muda sukses memecah kebuntuan lewat Theodore Evan Leeming pada menit ke-41, sekaligus menjadi pahlawan kemenangan bagi timnya.
Pasca laga, pelatih Persija Jakarta U-20 Furqon Alkatiri mengungkap kunci kemenangan timnya dalam laga tersebut. Kemenangan ini merupakan buah dari kerja keras semua elemen tim selama kurang lebih satu tahun.
”Perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Hampir satu tahun kami kumpul, kami berjuang bareng-bareng, dan dengan kerja keras semua tim, Persija akhirnya bisa juara satu. Alhamdulillah,” ujar Furqon kepada wartawan termasuk JawaPos.com setelah pertandingan, Minggu (17/5).
Furqon mengaku sangat senang karena selain gelar juara di kategori U-20, Persija Jakarta juga berhasil meraih penghargaan akademi terbaik untuk seluruh level kompetisi. Dia berharap, banyak pemain akademi yang dapat menembus skuad senior Macan Kemayoran.
"Alhamdulillah dengan beberapa prestasi yang didapat Persija tahun ini maka harapannya mudah-mudahan menjadi pelecut dari direktur akademi dan direktur teknik untuk menciptakan banyak pemain-pemain dari Persija yang akan menjadi tulang punggung tim nasional," ujar Furqon.
Yang menarik, hasil kemenangan tersebut sekaligus membalas kekalahan Persija Jakarta di EPA Super League U-18. Di kategori tersebut mereka gagal juara setelah menelan kekalahan lewat adu penalti dari Malut United U-18.
Persija Jakarta U-20 adalah pemuncak klasemen di Grup A dengan koleksi 83 poin, hasil dari 32 pertandingan dengan 27 kali menang, dua kali imbang, dan tiga kali kalah. Di fase itu, mereka mampu mencetak 110 gol dan hanya kebobolan 16 gol saja alias surplus 94 gol.
Sementara, Malut United U-20 adalah pemuncak klasemen di Grup B dengan 67 poin, hasil dari 21 kali menang, empat kali imbang, dan tujuh kali kalah. Selama di babak grup, Malut tercatat mampu mencetak 59 gol dan kebobolan 26 gol atau surplus 33 gol.
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong