Macan Kemayoran Muda Tunjukkan Taringnya! Persija Jakarta U-20 Rebut Gelar Juara EPA U-20 2025/2026

JawaPos.com - Persija Jakarta U-20 keluar sebagai juara Elite Pro Academy (EPA) Super League U-20 2025/2026. Kepastian tersebut didapat setelah skuad muda Macan Kemayoran menerkam Malut United U-20 dengan skor tipis 1-0 di partai final.

Laga pemungkas Persija Jakarta U-20 vs Malut United U-20 berjalan sengit di Garudayaksa Football Academy, Bekasi, Minggu (17/5). Namun Macan Kemayoran muda sukses memecah kebuntuan lewat Theodore Evan Leeming pada menit ke-41, sekaligus menjadi pahlawan kemenangan bagi timnya.

Pasca laga, pelatih Persija Jakarta U-20 Furqon Alkatiri mengungkap kunci kemenangan timnya dalam laga tersebut. Kemenangan ini merupakan buah dari kerja keras semua elemen tim selama kurang lebih satu tahun.

”Perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Hampir satu tahun kami kumpul, kami berjuang bareng-bareng, dan dengan kerja keras semua tim, Persija akhirnya bisa juara satu. Alhamdulillah,” ujar Furqon kepada wartawan termasuk JawaPos.com setelah pertandingan, Minggu (17/5).

Furqon mengaku sangat senang karena selain gelar juara di kategori U-20, Persija Jakarta juga berhasil meraih penghargaan akademi terbaik untuk seluruh level kompetisi. Dia berharap, banyak pemain akademi yang dapat menembus skuad senior Macan Kemayoran.

"Alhamdulillah dengan beberapa prestasi yang didapat Persija tahun ini maka harapannya mudah-mudahan menjadi pelecut dari direktur akademi dan direktur teknik untuk menciptakan banyak pemain-pemain dari Persija yang akan menjadi tulang punggung tim nasional," ujar Furqon.

Yang menarik, hasil kemenangan tersebut sekaligus membalas kekalahan Persija Jakarta di EPA Super League U-18. Di kategori tersebut mereka gagal juara setelah menelan kekalahan lewat adu penalti dari Malut United U-18.

Persija Jakarta U-20 adalah pemuncak klasemen di Grup A dengan koleksi 83 poin, hasil dari 32 pertandingan dengan 27 kali menang, dua kali imbang, dan tiga kali kalah. Di fase itu, mereka mampu mencetak 110 gol dan hanya kebobolan 16 gol saja alias surplus 94 gol.