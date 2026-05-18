Target Berikutnya Francisco Rivera Usai Persebaya Pesta Gol ke Gawang Semen Padang

Pemain Persebaya Surabaya Francisco Rivera mendapat suntikan semangat dari Bonek jelang laga panas kontra Arema FC di Bali. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com - Playmaker Persebaya Surabaya, Francisco Rivera, tampil luar biasa saat membawa timnya meraih kemenangan telak 7-0 atas Semen Padang FC dalam lanjutan pekan ke-33 kompetisi Super League 2025/2026.
Satu gol pembuka ditambah dua torehan assis membuat Rivera dinobatkan sebagai "Player of The Match" di laga tersebut.
Pemain asal Meksiko ini pun mengungkapkan kunci keberhasilan timnya meraih kemenangan besar dari markas Semen Padang.
"Ya, kami kerja keras dalam satu pekan ini. Kami tahu situasi Semen Padang, tapi kami juga harus konsisten dan kerja keras ini untuk tiga poin," kata Rivera.
Rivera pun menegaskan bila hasil positif yang diraih Persebaya bukan semata-mata karena performa apiknya seorang diri.
"Saya selalu kerja keras untuk tim. Saya memang bisa memberikan kontribusi di pertandingan ini, tapi pemain lain juga memberikan kontribusi maksimal yang membuat tim ini berhasil menang," ucap Rivera.
"Persebaya adalah tim besar yang selalu punya target di papan atas. Semoga kami bisa terus berada di posisi empat besar. Setelah ini kami fokus untuk melawan Persik," tutupnya.
