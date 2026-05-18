Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Edi Yulianto
Senin, 18 Mei 2026 | 19.46 WIB

Target Berikutnya Francisco Rivera Usai Persebaya Pesta Gol ke Gawang Semen Padang

Pemain Persebaya Surabaya Francisco Rivera mendapat suntikan semangat dari Bonek jelang laga panas kontra Arema FC di Bali. (Dok. Persebaya) - Image

Pemain Persebaya Surabaya Francisco Rivera mendapat suntikan semangat dari Bonek jelang laga panas kontra Arema FC di Bali. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com - Playmaker Persebaya Surabaya, Francisco Rivera, tampil luar biasa saat membawa timnya meraih kemenangan telak 7-0 atas Semen Padang FC dalam lanjutan pekan ke-33 kompetisi Super League 2025/2026. 

Satu gol pembuka ditambah dua torehan assis membuat Rivera dinobatkan sebagai "Player of The Match" di laga tersebut. 

Pemain asal Meksiko ini pun mengungkapkan kunci keberhasilan timnya meraih kemenangan besar dari markas Semen Padang.

"Ya, kami kerja keras dalam satu pekan ini. Kami tahu situasi Semen Padang, tapi kami juga harus konsisten dan kerja keras ini untuk tiga poin," kata Rivera. 

Rivera pun menegaskan bila hasil positif yang diraih Persebaya bukan semata-mata karena performa apiknya seorang diri. 

"Saya selalu kerja keras untuk tim. Saya memang bisa memberikan kontribusi di pertandingan ini, tapi pemain lain juga memberikan kontribusi maksimal yang membuat tim ini berhasil menang," ucap Rivera.

"Persebaya adalah tim besar yang selalu punya target di papan atas. Semoga kami bisa terus berada di posisi empat besar. Setelah ini kami fokus untuk melawan Persik," tutupnya.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Pemain Terbaik Liga 3 Portugal! Fakta Unik Miguel Pereira, Kandidat Kuat Striker Baru Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Pemain Terbaik Liga 3 Portugal! Fakta Unik Miguel Pereira, Kandidat Kuat Striker Baru Persebaya Surabaya

Minggu, 17 Mei 2026 | 17.11 WIB

Tak Mau Jumawa! Toni Firmansyah Minta Persebaya Surabaya Tetap Rendah Hati Usai Pesta 7 Gol di Padang - Image
Sepak Bola Indonesia

Tak Mau Jumawa! Toni Firmansyah Minta Persebaya Surabaya Tetap Rendah Hati Usai Pesta 7 Gol di Padang

Minggu, 17 Mei 2026 | 14.57 WIB

Main Tangguh di Lini Tengah, Toni Firmansyah Beberkan Kekurangan Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Main Tangguh di Lini Tengah, Toni Firmansyah Beberkan Kekurangan Persebaya Surabaya

Minggu, 17 Mei 2026 | 03.56 WIB

Terpopuler

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas - Image
1

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

2

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

5

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

6

Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2

7

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

8

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

9

12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta

10

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore