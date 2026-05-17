Pemain Terbaik Liga 3 Portugal! Fakta Unik Miguel Pereira, Kandidat Kuat Striker Baru Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Kabar kedatangan Miguel Pereira ke Persebaya Surabaya makin menguat jelang Super League 2026/2027. Penyerang asal Portugal berusia 27 tahun itu bukan pemain sembarangan karena baru saja menyabet gelar pemain terbaik Liga 3 Portugal musim 2024/2025 setelah membawa Lusitânia Lourosa tampil impresif sepanjang musim.

Nama Miguel Pereira mulai ramai diperbincangkan setelah salah satu fanbase Green Force mengabarkan proses negosiasi sang pemain sudah memasuki tahap akhir.

Kontrak berdurasi dua musim disebut telah disodorkan manajemen Persebaya Surabaya kepada striker serbabisa tersebut.

Mengapa Miguel Pereira Jadi Sorotan di Portugal? Miguel Pereira mendapat pengakuan besar di kompetisi Liga 3 Portugal pada Juni 2025 lalu. Dalam pemungutan suara yang dilakukan kapten dari 20 klub peserta liga, Miguel Pereira terpilih sebagai pemain terbaik musim ini.

Penghargaan itu diumumkan dalam seremoni resmi di Kota Sepak Bola Oeiras, Portugal. Penampilan konsisten bersama Lusitânia Lourosa membuat namanya mengungguli banyak pemain lain di kompetisi kasta ketiga Portugal tersebut.

Miguel Pereira sukses membawa Lusitânia Lourosa menjadi salah satu tim paling dominan musim lalu. Klub itu bahkan menempatkan empat pemain dalam susunan tim terbaik Liga 3 Portugal 2024/2025.

Miguel Pereira masuk dalam daftar lini depan terbaik bersama Tiago Leite dari Fafe dan Elias Franco milik Atlético. Kehadirannya di tim terbaik jadi bukti kualitasnya sebagai penyerang yang punya kontribusi besar sepanjang musim.

Menariknya, Miguel Pereira bukan tipikal striker murni yang hanya menunggu bola di kotak penalti. Pemain kelahiran Peso da Régua itu juga mampu bermain sebagai sayap kiri maupun sayap kanan.

Statistik Miguel Pereira Bikin Persebaya Surabaya Tergoda Statistik Miguel Pereira bersama Lusitânia Lourosa cukup menarik perhatian. Dalam 69 pertandingan, dia mencetak 16 gol dan 10 assist dengan total menit bermain mencapai 6.062 menit.