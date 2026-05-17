Tak Mau Jumawa! Toni Firmansyah Minta Persebaya Surabaya Tetap Rendah Hati Usai Pesta 7 Gol di Padang

JawaPos.com — Persebaya Surabaya sukses mengakhiri kutukan panjang di Padang setelah membantai Semen Padang FC 7-0 pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion H. Agus Salim, Jumat (15/5/2026). Meski meraih kemenangan terbesar musim ini, gelandang muda Toni Firmansyah meminta Green Force tetap rendah hati dan fokus memperbaiki kekurangan jelang laga berikutnya.

Toni Firmansyah Soroti Kerja Keras Persebaya Surabaya di Padang Persebaya Surabaya tampil luar biasa sepanjang pertandingan melawan Semen Padang FC. Green Force langsung bermain agresif sejak menit awal hingga mampu mencetak tujuh gol tanpa balas di hadapan publik tuan rumah.

Tiga gol dicetak Bruno Paraiba melalui hattrick, dua gol lahir dari kaki Francisco Rivera, sementara Catur Pamungkas dan Bruno Moreira masing-masing menyumbang satu gol.

Hasil tersebut sekaligus menjadi kemenangan pertama Persebaya Surabaya di Padang sejak terakhir kali menang pada 2015.

Toni Firmansyah menilai kemenangan besar itu bukan diraih dengan mudah. Menurut pemain berusia 20 tahun tersebut, seluruh pemain harus bekerja keras sejak awal laga untuk menjaga intensitas permainan.

“Pertama-tama tentu kami bersyukur bisa meraih kemenangan di Padang. Pertandingan sebenarnya cukup sulit, tetapi kami bekerja keras sejak menit awal dan bermain agresif hingga bisa unggul,” ujarnya dalam sesi konferensi pers.

Gelandang jebolan Putra Mars itu juga menyebut kekompakan tim menjadi kunci utama kemenangan telak Green Force. Ia menilai seluruh elemen tim memiliki kontribusi penting dalam menjaga performa stabil sepanjang pertandingan.

“Ini berkat kerja keras semua pemain, pelatih, dan staf. Kami tetap fokus sepanjang pertandingan dan bisa menjaga clean sheet,” jelasnya.

Kemenangan Bersejarah yang Akhiri Rekor Buruk di Tanah Minang Kemenangan telak atas Semen Padang FC terasa sangat emosional bagi Persebaya Surabaya. Selama bertahun-tahun, Green Force selalu kesulitan mencuri kemenangan saat bermain di tanah Minang.