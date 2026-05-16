Meski Masuk Grup Neraka, Timnas Indonesia Diyakini Bisa Tembus Babak 16 Besar Piala Asia 2027

JawaPos.com - Timnas Indonesia diyakini bisa menembus babak 16 besar Piala Asia 2027 meski tergabung dalam grup neraka. Keyakinan itu diungkapkan oleh pengamat sepak bola nasional, Kesit Budi Handoyo.

Langkah Timnas Indonesia di Piala Asia 2027 terbilang cukup berat. Skuad Garuda masuk dalam Grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Tim asuhan John Herdman itu bisa dibilang sebagai tim underdog dalam grup tersebut.

Kesit menyadari betul betapa beratnya langkah Timnas Indonesia di ajang tersebut. Tapi di satu sisi, ia yakin Skuad Garuda bisa memberi kejutan. Sebab, Jay Idzes cs punya modal bagus setelah sebelumnya mengukir kesuksesan menembus babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

“Kalau kita menilik prestasi Indonesia di perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu, di mana Indonesia sampai round 4, ya masih bisa berharap lah

Indonesia bisa bersaing,” kata Kesit saat dihubungi JawaPos.com, dipetik Sabtu (16/5/2026).

Pencapaian tersebut merupakan sejarah karena untuk pertama kalinya Timnas Indonesia mampu melangkah jauh hingga babak keempat. Sayangnya, Skuad Garuda finis sebagai juru kunci pada klasemen Grup F usai kalah dari Arab Saudi dan Irak.

Kata Kesit, hasil tersebut bisa menjadikan modal bagus untuk Timnas Indonesia untuk bersaing di Grup F Piala Asia 2027. Menurutnya, Jepang tentu akan menjadi lawan terberat. Karena itu, Skuad Garuda harus memanfaatkan dengan baik laga melawan Qatar dan Thailand untuk setidaknya menggenggam enam poin.

“Paling tidak kalau di persaingan grup F, menghadapi Qatar dan Thailand harusnya sih Indonesia masih berani untuk bersaing begitu ya. Kalau lawan Jepang, ya kita tahulah bagaimana Jepang ya. Japan is Japan. Mereka tim yang sangat-sangat kuat,” ujarnya.

“Indonesia juga dua kali merasakan kekalahan dari mereka di kualifikasi Piala Dunia lalu. Tapi kalau untuk menghadapi Qatar dan Thailand, seharusnya sih kita masih berani lah bersaing,” tambah Kesit.