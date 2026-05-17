Prediksi PSM vs Persib, Ambisi Kapten Tuan Rumah Jegal Langkah Tim Kebanggaan Bobotoh

JawaPos.com - Pemain belakang sekaligus kapten PSM Makassar, Yuran Fernandes, nampak sangat antusias menyambut laga kontra Persib Bandung dalam lanjutan pekan ke-33 kompetisi Super League 2025/2026.

PSM akan menjamu tim kebanggaan Bobotoh di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5) malam.

Yuran menyebut persiapan timnya cukup bagus dan hal itu dianggapnya sebagai modal penting menghadapi Maung Bandung yang sedang dalam perburuan gelar juara.

"Kami sudah melakukan pekerjaan yang harus dilakukan, yaitu persiapan yang selama seminggu penuh sebelumnya," kata Yuran.

"Lawan kami adalah tim yang kuat, tapi kami juga punya kesempatan untuk meraih poin melawan mereka," sambungnya.

Lebih lanjut, Yuran juga mengatakan ia dan rekan-rekannya sudah siap dengan segala kemungkinan yang terjadi pada laga nanti.

"Kami sudah tahu situasi-situasi apa saja yang mungkin bisa dimanfaatkan saat pertandingan nanti," ujar Yuran.

"Jadi target kami adalah memberikan yang terbaik dan mencoba untuk mengakhiri liga di posisi yang lebih baik. Alasan lainnya adalah karena ini kandang kita," pungkasnya.