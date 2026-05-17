Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Edi Yulianto
Senin, 18 Mei 2026 | 01.20 WIB

Prediksi PSM vs Persib, Ambisi Kapten Tuan Rumah Jegal Langkah Tim Kebanggaan Bobotoh

Yuran Fernandes siap menjegal langkah Persib Bandung di Stadion BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5) malam. (PSM Makassar) - Image

Yuran Fernandes siap menjegal langkah Persib Bandung di Stadion BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5) malam. (PSM Makassar)

JawaPos.com - Pemain belakang sekaligus kapten PSM Makassar, Yuran Fernandes, nampak sangat antusias menyambut laga kontra Persib Bandung dalam lanjutan pekan ke-33 kompetisi Super League 2025/2026. 

PSM akan menjamu tim kebanggaan Bobotoh di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5) malam. 

Yuran menyebut persiapan timnya cukup bagus dan hal itu dianggapnya sebagai modal penting menghadapi Maung Bandung yang sedang dalam perburuan gelar juara.

"Kami sudah melakukan pekerjaan yang harus dilakukan, yaitu persiapan yang selama seminggu penuh sebelumnya," kata Yuran.

"Lawan kami adalah tim yang kuat, tapi kami juga punya kesempatan untuk meraih poin melawan mereka," sambungnya.

Lebih lanjut, Yuran juga mengatakan ia dan rekan-rekannya sudah siap dengan segala kemungkinan yang terjadi pada laga nanti.

"Kami sudah tahu situasi-situasi apa saja yang mungkin bisa dimanfaatkan saat pertandingan nanti," ujar Yuran.

"Jadi target kami adalah memberikan yang terbaik dan mencoba untuk mengakhiri liga di posisi yang lebih baik. Alasan lainnya adalah karena ini kandang kita," pungkasnya.

Sementara Persib Bandung membutuhkan tiga poin untuk memastikan terdepan dalam perburuan gelar juara hingga pertandingan terakhir.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Prediksi PSM vs Persib: Misi Juara Maung Bandung Diuji Ketangguhan Juku Eja - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi PSM vs Persib: Misi Juara Maung Bandung Diuji Ketangguhan Juku Eja

Minggu, 17 Mei 2026 | 22.47 WIB

PSM Makassar Siap Beri Perlawanan untuk Persib, Yuran Fernandes Bicara Target Tim - Image
Sepak Bola Indonesia

PSM Makassar Siap Beri Perlawanan untuk Persib, Yuran Fernandes Bicara Target Tim

Minggu, 17 Mei 2026 | 22.05 WIB

Frans Putros Pastikan Persib Bandung Siap Kalahkan PSM Demi Pertahankan Gelar Juara Super League 2025/26 - Image
Sepak Bola Indonesia

Frans Putros Pastikan Persib Bandung Siap Kalahkan PSM Demi Pertahankan Gelar Juara Super League 2025/26

Minggu, 17 Mei 2026 | 21.07 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

5

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore